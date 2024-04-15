Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 апреля 2024 года — сколько стоит кукуруза

Уборка урожая. Фото: NCGA

Цены на кукурузу в Украине продолжают расти. Это, в частности, связано с блокировкой польских границ, что затрудняет внешнюю торговлю этим продуктом.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 15 апреля 2024 года.

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По состоянию на 15 апреля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 697 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 15 апреля 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу в Украине продолжает расти. В понедельник, 8 апреля, тонна кукурузы стоила 5 670 грн. Во вторник, 9 апреля, стоимость кукурузы составляла 5 653 грн за тонну и держалась на таком уровне до четверга, 11 апреля. В пятницу, 12 апреля, цена на подсолнечник повысилась до 5 687 гривен за тонну, а на выходных выросла до 5 697 грн. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Источник: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Война с Россией оказала значительное влияние на экспорт зерновых из Украины. С одной стороны, возросший спрос на украинские зерновые из-за потери российского экспорта в результате санкций и конфликта положительно сказался на экспортных показателях страны. Кроме того, военные действия усложняют процесс выращивания, уборки и экспорта зерновых.

В результате войны также может возникнуть проблема с транспортировкой зерновых в порты из-за возможных препятствий на пути и задержки на границах. Кроме того, нестабильная политическая ситуация может повлиять на курс гривны и общую экономическую ситуацию в стране, что может отразиться на экспорте зерновых.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и подсолнечника.

Мы также сообщали, что будут сажать украинцы в этом году. В отдельных районах Львовщины стартовала посевная кампания. В частности, из-за теплой и солнечной погоды она стартовала почти на три недели раньше года назад.