Ціни на зернові в Україні станом на 15 квітня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збирання врожаю. Фото: NCGA

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати. Це, зокрема, пов'язано з блокуванням польських кордонів, що ускладнює зовнішню торгівлю цим продуктом.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 15 квітня 2024 року.

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Станом на 15 квітня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 697 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 15 квітня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу в Україні продовжує зростати. У понеділок, 8 квітня, тонна кукурудзи коштувала 5 670 грн. У вівторок, 9 квітня, вартість кукурудзи становила 5 653 грн за тонну і трималась на такому рівні до четверга, 11 квітня. У п'ятницю, 12 квітня, ціна на соняшник підвищилась до 5 687 гривень за тонну, а на вихідних зросла до 5 697 грн. Така ціна цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Джерело: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Війна з Росією спричинила значний вплив на експорт зернових з України. З одного боку, збільшений попит на українські зернові через втрату російського експорту внаслідок санкцій і конфлікту позитивно позначився на експортних показниках країни. З іншого боку, військові дії ускладнюють процес вирощування, збирання й експорту зернових.

Внаслідок війни також може виникнути проблема з транспортуванням зернових до портів через можливі перешкоди на шляху і затримки на кордонах. Крім того, нестабільна політична ситуація може вплинути на курс гривні та загальну економічну ситуацію в країні, що також може відобразитися на експорті зернових.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та пшеницію. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та соняшнику.

Ми також повідомляли, що саджатимуть українці цьогоріч. В окремих районах Львівщині стартувала посівна кампанія. Зокрема, через теплу та сонячну погоду вона стартувала майже на три тижні раніше, ніж рік тому.