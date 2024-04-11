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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь у квітні

11 квітня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 11 квітня 2024 року — скільки коштує ячмінь
Збирання врожаю. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на ячмінь в Україні продовжують зростати. Ймовірно, це пов'язано зі збільшеним попитом на цей вид зернової культури як складника кормів для тварин, особливо в умовах зростання виробництва м'яса та молока.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 11 квітня 2024 року.

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Станом на 11 квітня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 073 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 11 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на ячмінь почала зростати. Так, у четвер, 4 квітня, вартість ячменю становила 4 961 грн за тонну, а у п'ятницю, 5 квітня, та суботу, 6 квітня, знизилась до 4 932 грн. Проте, з неділі, 7 квітня, ціна на ячмінь почала підвищуватись і до понеділка, 8 квітня, становила 4 943 грн за тонну. А у вівторок, 9 квітня, та у середу, 10 квітня, тонна ячменю коштувала вже 5 073 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь в Україні формуються в основному залежно від попиту і пропозиції на ринку зернових. Зростання цін на ячмінь може бути пов'язане зі збільшеним попитом на цю культуру, особливо у зв'язку зі зростанням виробництва м'яса та молока. Крім того, на ціни також можуть впливати блокування польських кордонів, що може обмежити доступ до ринків збуту та вплинути на вартість зерна.

Однак, варто враховувати, що ціни на ячмінь можуть коливатися і в залежності від погодних умов, врожайності інших зернових культур, а також змін на світових ринках. Наприклад, високі ціни на пшеницю можуть змусити фермерів переключитися на вирощування інших зернових, таких як ячмінь, що може призвести до збільшення його цін.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та кукурудзи.

Ми також писали, скільки врожаю планують зібрати та що буде з цінами в Україні. Цього року планується засіяти не менше територій, ніж минулого. Але через брак коштів фермери змушені відмовлятися від дорогих добрив і сучасних технологій.

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