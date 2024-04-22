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Цены на зерно в апреле — сколько стоит соя в Украине

22 апреля 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 апреля 2024 года.
Комбайн в поле. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

На украинском рынке сои в последние дни наблюдается стабильность цен: колебания присутствуют, но существенного удорожания не произошло. Такая динамика может быть связана с рядом факторов, в частности, увеличением объемов поставок сои на рынок или уменьшением спроса на эту культуру.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 22 апреля 2024 года.

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По состоянию на 22 апреля средняя цена на сою в Украине составляет 17 527 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на сою в Украине на 22 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на сою несколько выросла за последние дни. Во вторник, 16 апреля, тонна сои стоила 17 456 грн, а в среду, 17 апреля, — 17 458 грн. В четверг, 18 апреля, стоимость сои резко повысилась и составила 17 675 грн за тонну, однако в пятницу, 19 апреля, цена упала до 17 525 грн. На выходных, 20 и 21 апреля, тонна сои стоила уже 17 527 грн. Такая цена этой зерновой культуры держится и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не слишком сильно отражается на экспорте зерновых. Эксперт отметил, что сухопутными маршрутами транспортируется не более 5% украинской аграрной продукции.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и ячмень. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и пшеницы.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. В то же время существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1%, или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте.

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