Ціни на зернові в Україні станом на 22 квітня 2024 року — скільки коштує соя

Комбайн у полі. Фото: УНІАН

На українському ринку сої за останні дні спостерігається стабільність цін: коливання присутні, але суттєвого здорожчання не відбулося. Така динаміка може бути пов'язана з низкою факторів, зокрема збільшенням обсягів поставок сої на ринок або зменшенням попиту на цю культуру.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 22 квітня 2024 року.

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Станом на 22 квітня середня ціна на сою в Україні становить 17 527 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 22 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою дещо зросла за останні дні. У вівторок, 16 квітня, тонна сої коштувала 17 456 грн, а у середу, 17 квітня, — 17 458 грн. У четвер, 18 квітня, вартість сої різко підвищилась і становила 17 675 грн за тонну, проте у п'ятницю, 19 квітня, ціна впала до 17 525 грн. На вихідних, 20 та 21 квітня, тонна сої коштувала вже 17 527 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

За словами економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів в цілому не дуже сильно позначається на експорті зернових. Експерт зазначив, що сухопутними маршрутами транспортується не більше ніж 5% української аграрної продукції.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та ячмінь. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та пшениці.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1%, або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті.