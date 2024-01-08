Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 января 2024 года

Уборка ячменя. Фото: Pixabay

В 2024 году экспорт ячменя из Украины столкнулся со значительными трудностями из-за вторжения России и блокады на некоторых участках западной границы. До начала войны Украина занимала одну из передовых позиций среди ведущих поставщиков зерна в мире. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны РФ значительно усложнили экспорт зерна морским транспортом. Впрочем, новый украинский морской коридор, заработавший уже без участия России, показывает довольно неплохие результаты. За полгода работы украинского морского коридора было экспортировано более 10 млн. тонн грузов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 8 января 2024 года.

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По состоянию на 8 января средняя цена на ячмень в Украине составляет 4567 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 8 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни несколько повысилась. Так, во вторник, 2 января и среду, 3 января, средняя стоимость тонны ячменя составляла 4 498 грн. В четверг, 4 января, цена на ячмень поднялась до 4539 грн за тонну, а в пятницу, 5 января, стоимость тонны этой зерновой культуры составляла уже 4559 грн. В субботу, 6 января, цена на ячмень поднялась до 4567 грн за тонну. На таком уровне она была и в воскресенье, 7 января, таковой остается и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень в Украине определяются несколькими факторами, среди которых глобальное предложение, сезонные колебания, особенности логистики, география перевозок, расходы на семена, данные по переработке и другие аспекты. Критерии качества, такие как стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции также влияют на спрос на зерновые культуры. Сезонные изменения и динамика потребительских секторов оказывают влияние на внутренний рынок. Формирование цен на ячмень зависит от потребителей и эффективности мировых дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, полномасштабное вторжение России в Украину играет ключевую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина продолжает находиться в лидерах мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.