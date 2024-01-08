Ціни на зернові в Україні станом на 8 січня 2024

Збирання ячменю. Фото: Pixabay

У 2024 році експорт ячменю з України зіткнувся зі значними труднощами через вторгнення Росії та блокади на деяких ділянках західного кордону. До початку війни Україна посідала одну з передових позицій серед провідних постачальників зерна у світі. Проте постійні обстріли українських портів з боку РФ значно ускладнили експорт зерна морським транспортом. Втім новий український морський коридор, який запрацював уже без участі Росії, показує досить непогані результати. За пів року роботи українського морського коридору було експортовано понад 10 мільйонів тонн вантажів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 8 січня 2024 року.

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Станом на 8 січня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 567 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 8 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів дещо підвищилась. Так, у вівторок, 2 січня, та середу, 3 січня, середня вартість тонни ячменю становила 4 498 грн. У четвер, 4 січня, ціна на ячмінь піднялася до 4 539 грн за тонну, а у п'ятницю, 5 січня, вартість тонни цієї зернової культури становила вже 4 559 грн. У субботу, 6 січня, ціна на ячмінь піднялася до 4 567 грн за тонну. На такому рівні вона була і у неділю, 7 січня, такою залишається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь в Україні визначаються декількома факторами, серед яких глобальна пропозиція, сезонні коливання, особливості логістики, географія перевезень, витрати на насіння, дані з переробки та інші аспекти. Критерії якості, такі як стандартизація, митне регулювання та сертифікація продукції, також впливають на попит на зернові культури. Сезонні зміни та динаміка споживчих секторів впливають на внутрішній ринок. Формування цін на ячмінь залежить від споживачів та ефективності світових дистрибуційних каналів.

Проблеми з постачанням партій ячменю можуть виникнути через транспортні неузгодженості, що призводить до затримок в експорті зернових вантажів. На жаль, повномасштабне вторгнення Росії в Україну відіграє ключову роль у формуванні цін на зерно в країні. Попри те, що Україна продовжує знаходитись у лідерах світових постачальників ячменю, військові дії суттєво впливають на обсяги виробництва та експорту цієї культури.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та пшениці. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.