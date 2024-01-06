Ціни на зернові в Україні станом на 6 січня 2024 року

Збирання кукурудзи. Фото: centreagricole.ca

У 2023 році в Україні суттєво зросли обсяги експорту — майже на 112 тонн більше експортованої продукції, ніж у 2022 році. Наймасовішим за обсягом українським експортним товаром стала кукурудза. Проте попри зростання фізичних обсягів експорту, вартість експортованих товарів знизилася на 18,7%, склавши $35,8 мільярда.

Новини.LIVE дізналися, скільки коштує кукурудза в Україні станом на 6 січня.

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Вартість кукурудзи у січні 2024 року

Станом на 6 січня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 468 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 6 січня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу трохи зросла, проте перед вихідними вартість на зерно почала знижуватись. Так, у п'ятницю, 29 грудня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 448 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала декілька разів — з суботи, 30 грудня, і до вівторка, 2 січня 2024 року вартість тонни кукурудзи піднялась до 5 475 грн. У середу, 3 січня, та у четвер, 4 січня, середня ціна кукурудзи зросла до 5 478 грн. А у п'ятницю, 5 січня, вартість на кукурудзу знизилася до 5 468 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні піддаються впливу кількох ключових факторів. В першу чергу, світові ціни на це зерно впливають на український ринок, враховуючи статус країни як великого світового виробника та експортера кукурудзи. Зміни цін на світових ринках відзначаються значним впливом на внутрішній ринок.

По-друге, ціни також залежать від рівня врожаю. Посівні успіхи зазвичай призводять до зниження цін в країні, в той час як невдачі в сільському господарстві можуть призвести до їхнього зростання.

По-третє, ціни формуються в залежності від внутрішнього попиту на кукурудзу. Збільшення попиту, особливо в харчовій промисловості, може призвести до підвищення цін. Зовнішній попит також грає важливу роль, враховуючи роль України як провідного експортера кукурудзи. Високий світовий попит може також вплинути на ціни. Економічні чинники, такі як обмінний курс та рівень інфляції, можуть впливати на цінову динаміку кукурудзи та інших товарів.

На сьогоднішній день блокада морських портів Росії суттєво впливає на ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку. Зменшення обсягів експорту зерна призвело до негативних змін у структурі цін. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на діяльність сільськогосподарських підприємств в Україні, що має вплив на загальний рівень врожайності зернових культур.

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