Цены на зерновые в Украине по состоянию на 31 марта 2024 года — сколько стоит кукуруза

Уборка урожая. Фото: УНІАН

Цены на кукурузу в Украине внезапно подскочили в последние несколько дней, вызывая волнение среди аграриев и экспертов. Это, вероятно, связано с блокировкой польских границ, что затрудняет внешнюю торговлю этим продуктом.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 31 марта 2024 года.

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По состоянию на 31 марта средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5676 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 31 марта 2024 года. Источник: tripoli.land

Средняя стоимость кукурузы в Украине за последнюю неделю выросла почти на 250 гривен, что вызывает волнение среди аграриев и экспертов. В понедельник, 25 марта, цена на кукурузу составила 5434 грн за тонну. Во вторник, 26 марта, тонна кукурузы стоила 5443 гривны, а в среду, 27 марта, — 5526 грн. В четверг, 28 марта, цена кукурузы выросла до 5540 грн за тонну, а на следующий день, 29 марта, снова повысилась до 643 грн за тонну. В субботу, 30 марта, стоимость кукурузы снова выросла и составила уже 5676 грн за тонну. Такая цена этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются на основе различных факторов, таких как урожайность, спрос на рынке, валютные курсы, мировые тенденции и другие. Обычно цены на кукурузу могут меняться в результате увеличения или уменьшения производства, изменения погодных условий или политических событий. Однако сейчас цены меняются в основном из-за блокирования польских границ, что привело к усложнению внешней торговли этим продуктом и вызвало резкое повышение цен.

Погодные условия играют немаловажную роль в формировании цен на кукурузу. Нестабильная погода, такая как засуха или ливневый дождь, может негативно влиять на урожайность кукурузы и привести к уменьшению ее объемов на рынке. К примеру, недостаточные осадки могут привести к засухе, что снизит урожайность, а значит, и приведет к росту цен на эту культуру. Такие погодные изменения могут также повлиять на качество кукурузы, что в свою очередь влияет на цены на рынке.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на ячмень и сою. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и пшеницы.

Мы также сообщали, что польские фермеры заявили о намерении приостановить акцию протеста на границе с Россией. Она началась в среду, 20 марта, и должна была длиться минимум месяц.