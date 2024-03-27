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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує ячмінь наприкінці березня

27 березня 2024 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 27 березня 2024 року
Збирання урожаю. Фото: rawpixel.com/Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Експорт українського ячменю наразі зіткнувся із серйозними перешкодами через війну з Росією та протестів європейських фермерів. До початку конфлікту з Росією Україна посідала провідні позиції на світовому ринку зернових культур. Проте вторгнення Росії та постійні обстріли українських портів на Чорному морі значно пошкодили експортерам українського зерна. Водночас перевізники зіткнулися з блокуванням наземних маршрутів на західних кордонах України європейськими фермерами. Крім того, стало відомо, шо з 1 квітня Польща зупиняє транзит української агропродукції. Через територію країни тепер заборонено перевозити український ріпак, кукурудзу, пшеницю та соняшник.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 27 березня 2024 року.

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Станом 27 березня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 896 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 27 березня 2024 року
Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 27 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь упродовж останніх днів зросла на 2,7%. Так, у вівторок, 19 березня, середня вартість тонни ячменю дорівнювала 4 763 грн. практично весь тиждень ціна ячменю коливалась в районі 4 820 грн. У вівторок, 26 березня, вартість тонни цієї зернової культури зросла до свого тижневого максимуму у 4 896 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

Ціни на зернові в Україні станом на 27 березня 2024 року
Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ціни на ячмінь схильні до впливу безлічі факторів, включаючи загальну світову пропозицію цієї культури, сезонні зміни врожайності, особливості логістики та транспортування в різні регіони, а рівня попиту. Крім того, встановлені стандарти якості, процедури стандартизації, митне регулювання та сертифікаційні процедури також суттєво впливають на попит та ціноутворення на ринку ячменю.

Проблеми з постачанням ячменю можуть виникнути через неузгодженість у транспортних процесах, що призводить до затримок в експорті зернових вантажів та збільшення цін. Російське вторгнення в Україну мало серйозний вплив на ціни на зерновому ринку. Попри війну з Росією, Україна продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зернових культур, включаючи ячмінь.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику.

Ми також повідомляли, що десятки суден перебувають на завантаженні в портах Великої Одеси. Переважна більшість обсягу експорту становить агропродукція, проте значну частину займає металургійна промисловість.

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