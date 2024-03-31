Ціни на зернові в Україні станом на 31 березня 2024 року — скільки коштує кукурудза

Збирання врожаю. Фото: УНІАН

Ціни на кукурудзу в Україні раптово підскочили за останні кілька днів, викликаючи хвилювання серед аграріїв та експертів. Це, ймовірно, пов'язано з блокуванням польських кордонів, що ускладнює зовнішню торгівлю цим продуктом.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 31 березня 2024 року.

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Станом на 31 березня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5676 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 31 березня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Середня вартість кукурудзи в Україні за останній тиждень зросла на майже 250 гривень, що викликає хвилювання серед аграріїв та експертів. У понеділок, 25 березня, ціна на кукурудзу становила 5434 грн за тонну. У вівторок, 26 березня, тонна кукурудзи коштувала 5443 гривні, а у середу, 27 березня, — 5526 грн. У четвер, 28 березня, ціна кукурудзи зросла до 5540 грн за тонну, а наступного дня, 29 березня, знову підвищилася до 5643 грн за тонну. У суботу, 30 березня, вартість кукурудзи знову зросла і становила вже 5676 грн за тонну. Така ціна цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються на основі різноманітних факторів, таких як врожайність, попит на ринку, валютні курси, світові тенденції та інші. Зазвичай ціни на кукурудзу можуть змінюватися внаслідок збільшення або зменшення виробництва, зміни погодних умов або політичних подій. Проте зараз ціни змінюються в основному через блокування польських кордонів, що призвело до ускладнення зовнішньої торгівлі цим продуктом та викликало різке підвищення цін.

Погодні умови відіграють важливу роль у формуванні цін на кукурудзу. Нестабільна погода, така як суховій або зливи, може негативно впливати на врожайність кукурудзи і призвести до зменшення її обсягів на ринку. Наприклад, недостатні опади можуть призвести до посухи, що знизить врожайність, а значить, і призведе до зростання цін на цю культуру. Такі погодні зміни можуть також вплинути на якість кукурудзи, а це своєю чергою впливає на ціни на ринку.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на ячмінь та сою. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та пшениці.

Ми також повідомляли, що польські фермери заявили про намір припинити акцію протесту на кордоні з Росією. Вона розпочалася у середу, 20 березня, і повинна була тривати щонайменше місяць.