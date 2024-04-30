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Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в апреле

30 апреля 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине на 30 апреля 2024 года
Уборка урожая. Фото: Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

После вторжения России в Украину объем экспорта зерна из страны сократился из-за блокады морских портов и разрушения инфраструктуры. Благодаря введению нового морского коридора экспорт зерновых из Украины в значительной степени возобновился, но последствия российской агрессии отечественные аграрии ощущают постоянно. Замглавы Администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов отметил, что в результате российского вторжения Украина лишилась половины своих портов. По его словам, до войны в Украине было 18 портов. 5 из них были оккупированы в Крыму и еще 4 — с начала полномасштабной агрессии: Мариуполь, Бердянск, Херсон и Скадовск.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 30 апреля 2024 года.

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По состоянию на 30 апреля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5974 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине на 30 апреля 2024 года
Средняя цена на кукурузу в Украине на 30 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу выросла на 1,9%. Так, во вторник, 22 апреля, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5862 грн. В пятницу цена на кукурузу в Украине выросла до своего недельного максимума в 5 997 грн. После чего стоимость этой зерновой культуры начала падать. В субботу, 27 апреля, цена на этот вид зерновых оказалась на уровне 5 974 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры держится и сегодня.

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По мнению экономиста Андрея Новака, для восстановления разрушенной сельскохозяйственной инфраструктуры России требуется сумма от 56 до 60 миллиардов долларов. Однако несмотря на значительные потери, сельское хозяйство Украины продолжает восстановительный курс.

Как отметил специалист, в прошлом году отмечен рост как площадей посева, так и объемов урожая.

"В этом году, несмотря на то, что посевная кампания проходит под ударами КАБов, ее темпы и площади находятся на уровне прошлого года", — добавил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и ячменя.

Также мы писали, что график работы отделений украинской логистической компании "Новая Почта" по праздникам сменили. Обновления на Пасху 2024 года были обнародованы на сайте компании.

сельское хозяйство
деньги
зерно
экспорт зерна

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