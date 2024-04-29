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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник наприкінці квітня

29 квітня 2024 09:52
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 29 квітня 2024 року — скільки коштує соняшник
Збирання врожаю соняшнику. Фото: УНІАН
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на соняшник в Україні різко підвищилися. Це зумовлено тим, що вартість соняшникової олії значно зросла на фоні збільшення попиту на світовому ринку та складних погодних умов, що впливають на врожайність.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 29 квітня 2024 року.

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Станом на 29 квітня середня ціна соняшнику в Україні становить 15 210 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на соняшник в Україні станом на 29 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на соняшник в Україні продовжує стрімко зростати. У вівторок, 23 квітня, соняшник коштував 14 844 грн за тонну, а у середу, 24 квітня, його ціна зросла до 15 173 гривні за тонну. У четвер, 25 квітня, соняшник знову здорожчав і коштував вже 15 210 грн за тонну. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни цін на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

Економіст Андрій Новак переконаний, що блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів в цілому не дуже сильно позначається на експорті зернових. Експерт зазначив, що сухопутними маршрутами транспортується не більше ніж 5% української аграрної продукції.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Зрозуміло, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — наголосив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та ячменю.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1%, або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті.

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