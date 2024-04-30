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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у квітні

30 квітня 2024 06:30
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 30 квітня 2024 року
Збирання урожаю. Фото: Freepik
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Після вторгнення Росії в Україну обсяг експорту зерна з країни скоротився через блокаду морських портів та руйнування інфраструктури. Завдяки запровадженню нового морського коридору експорт зернових з України значною мірою відновився, але наслідки російської агресії вітчизняні аграрії відчувають постійно. Заступник голови Адміністрації морських портів України Дмитро Барінов зазначив, що в результаті російського вторгення. Україна втратила половину своїх портів. За його словами до війни в Україні було 18 портів. 5 з них було окуповано в Криму і ще 4 — з початку повномасштабної агресії: Маріуполь, Бердянськ, Херсон та Скадовськ.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 30 квітня 2024 року.

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Станом на 30 квітня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 974 грн за тонну разом з ПДВ. 

Ціни на зернові в Україні станом на 30 квітня 2024 року
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 30 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зросла на 1,9%. Так, у вівторок, 22 квітня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 862 грн. У п'ятницю ціна на кукурудзу в Україні зросла до свого тижневого максимум у 5 997 грн. Після чого вартість цієї зернової культури почала падати. У суботу, 27 квітня, ціна на цей вид зернових опинившись на рівні 5 974 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

На думку економіста Андрія Новака, для відновлення зруйнованої сільськогосподарської інфраструктури Росії потрібна сума від 56 до 60 мільярдів доларів. Проте, попри значні втрати, сільське господарство України продовжує відновлювальний курс.

Як наголосив фахівець, минулого року відмічено зростання як площ посіву, так і обсягів урожаю.

"В цьому році, не дивлячись на те, що посівна кампанія проходить під ударами КАБів, її темпи та площі знаходяться на минулорічному рівні", — додав Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та ячменю.

Також ми писали, що графік роботи відділень української логістичної компанії "Нова Пошта" на свята змінили. Оновлення на Великдень 2024 року оприлюднили на сайті компанії.

сільське господарство
гроші
зерно
експорт зерна

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