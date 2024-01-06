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Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в январе

6 января 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 6 января 2024 года
Уборка кукурузы. Фото: centreagricole.ca
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В 2023 году в Украине существенно выросли объемы экспорта — почти на 112 тонн больше экспортируемой продукции, чем в 2022 году. Самым массовым по объему украинским экспортным товаром стала кукуруза. Однако, несмотря на рост физических объемов экспорта, стоимость экспортируемых товаров снизилась на 18,7%, составив $35,8 миллиарда.

Новости.LIVE узнали, сколько стоит кукуруза в Украине по состоянию на 6 января.

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Стоимость кукурузы в январе 2024 года

По состоянию на 6 января средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 468 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на кукурузу в Украине на 6 января 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу немного выросла, однако перед выходными стоимость на зерно начала снижаться. Так, в пятницу, 29 декабря, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5448 грн. Далее цена на кукурузу в Украине росла несколько раз — с субботы, 30 декабря, и до вторника, 2 января 2024 стоимость тонны кукурузы поднялась до 5 475 грн. В среду, 3 января и в четверг, 4 января, средняя цена кукурузы выросла до 5 478 грн. А в пятницу, 5 января, стоимость кукурузы снизилась до 5 468 грн. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

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Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине подвержены влиянию нескольких ключевых факторов. В первую очередь мировые цены на это зерно влияют на украинский рынок, учитывая статус страны как крупного мирового производителя и экспортера кукурузы. Изменения цен на мировых рынках отличаются значительным влиянием на внутренний рынок.

Во-вторых, цены тоже зависят от уровня урожая. Посевные успехи обычно приводят к снижению цен в стране, в то время как неудачи в сельском хозяйстве могут привести к их росту.

В третьих, цены формируются в зависимости от внутреннего спроса на кукурузу. Увеличение спроса, особенно в пищевой промышленности, может привести к повышению цен. Внешний спрос также играет немаловажную роль, учитывая роль Украины как ведущего экспортера кукурузы. Высокий мировой спрос может также отразиться на ценах. Экономические факторы, такие как обменный курс и уровень инфляции могут влиять на ценовую динамику кукурузы и других товаров.

На сегодняшний день блокада морских портов России оказывает существенное влияние на цены на кукурузу в Украине и на мировом рынке. Уменьшение объемов экспорта зерна привело к отрицательным изменениям в структуре цен. Кроме того, российское вторжение негативно влияет на деятельность сельскохозяйственных предприятий в Украине, что влияет на общий уровень урожайности зерновых культур.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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