Ціни на зернові в Україні станом на 1 січня 2024 року

Збирання кукурудзи. Фото: proagro.com.ua

Вторгнення Росії в Україну суттєво скоротило обсяг експорту зерна із країни. Основною причиною зменшення експорту стала блокада морських портів, здійснена російськими військами. За словами аналітиків, зараз світовий та український ринки знаходяться в традиційному святковому періоді зниженої активності. Для глобального ринку кукурудзи важливими фактором залишаються логістичні проблеми через порушення роботи традиційних шляхів морського сполучення.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 1 січня 2024 року.

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Як змінилась вартість кукурудзи за останній тиждень грудня

Станом на 1 січня 2024 року середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 475 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 1 січня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зросла. Так, у понеділок, 25 грудня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 419 грн, у вівторок, 26 грудня, вартість за тонну знизилась до 5 382 грн Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала декілька разів: до 5 417 грн у середу та четвер, 27 та 28 грудня; до 5 448 грн у п'ятницю, 29 грудня. У субботу та неділю, 30 та 31 грудня, вартість тонни кукурузи сягнула свого тижневого максимуму — 5 475 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Формування цін на кукурудзу в Україні — це складний процес, який піддається впливу декількох ключових факторів.

В першу чергу, важливим чинником є світові ціни на кукурудзу, враховуючи статус України як великого виробника та експортера цього зерна. Зміни цін на світових ринках мають великий вплив на внутрішній ринок країни.

По-друге, ціни значно залежать від рівня врожаю. Успішні врожаї часто призводять до зниження цін на внутрішньому ринку, в той час як неудачні врожаї можуть викликати їхнє підвищення.

По-третє, попит на кукурудзу в Україні грає важливу роль у формуванні цін. Збільшення попиту, особливо з боку харчової промисловості, може призвести до підвищення цін. Зовнішній попит також має значення, враховуючи роль України як великого експортера кукурудзи. Високий попит на світових ринках може також впливати на ціни.

Зараз ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку піддаються впливу блокади морських портів з боку Росії. Це спричинило скорочення обсягів експорту, що вплинуло на цінову динаміку. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на сільське господарство України, що має важливий внесок у рівень виробництва зернових культур.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та ячменю Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.