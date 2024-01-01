Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у січні 2024 року arrow

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у січні 2024 року

1 січня 2024 07:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 1 січня 2024 року
Збирання кукурудзи. Фото: proagro.com.ua
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Вторгнення Росії в Україну суттєво скоротило обсяг експорту зерна із країни. Основною причиною зменшення експорту стала блокада морських портів, здійснена російськими військами. За словами аналітиків, зараз світовий та український ринки знаходяться в традиційному святковому періоді зниженої активності. Для глобального ринку кукурудзи важливими фактором залишаються логістичні проблеми через порушення роботи традиційних шляхів морського сполучення. 

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 1 січня 2024 року.

Читайте також:

Як змінилась вартість кукурудзи за останній тиждень грудня

Станом на 1 січня 2024 року середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 475 грн за тонну разом з ПДВ.

null
Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 1 січня 2024 року. Джерело: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу зросла. Так, у понеділок, 25 грудня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 419 грн, у вівторок, 26 грудня, вартість за тонну знизилась до 5 382 грн Далі ціна на кукурудзу в Україні зростала декілька разів: до 5 417 грн у середу та четвер, 27 та 28 грудня; до 5 448 грн у п'ятницю, 29 грудня. У субботу та неділю, 30 та 31 грудня, вартість тонни кукурузи сягнула свого тижневого максимуму — 5 475 грн. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

null
Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Формування цін на кукурудзу в Україні — це складний процес, який піддається впливу декількох ключових факторів.

  • В першу чергу, важливим чинником є світові ціни на кукурудзу, враховуючи статус України як великого виробника та експортера цього зерна. Зміни цін на світових ринках мають великий вплив на внутрішній ринок країни.
  • По-друге, ціни значно залежать від рівня врожаю. Успішні врожаї часто призводять до зниження цін на внутрішньому ринку, в той час як неудачні врожаї можуть викликати їхнє підвищення.
  • По-третє, попит на кукурудзу в Україні грає важливу роль у формуванні цін. Збільшення попиту, особливо з боку харчової промисловості, може призвести до підвищення цін. Зовнішній попит також має значення, враховуючи роль України як великого експортера кукурудзи. Високий попит на світових ринках може також впливати на ціни.

Зараз ціни на кукурудзу в Україні та на світовому ринку піддаються впливу блокади морських портів з боку Росії. Це спричинило скорочення обсягів експорту, що вплинуло на цінову динаміку. Крім того, російське вторгнення негативно впливає на сільське господарство України, що має важливий внесок у рівень виробництва зернових культур.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та ячменю Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі