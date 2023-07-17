Цены на зерновые в Украине 2023

Цены на зерно в Украине: сколько стоит овес
Несмотря на полномасштабную войну в Украине, наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Так, мы транспортируем пшеницу, овес, кукурузу, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры.
Новини.LIVE узнали, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит овес.
Цены на овес
Обозреватели аграрного рынка исследовали ценовую политику на рынке зерна за последнюю неделю.
Стоимость одной тонны зерна овса составляет в среднем 6769 грн/т с НДС.
Отмечается, что цена на зерно овса за последнюю неделю не изменялась. Как в начале прошлой недели, так и в конце, средняя стоимость тонны овса составила 6769 грн.
Особенности формирования цены
Среди основных факторов, которые могут повлиять на формирование цены на зерно, можно выделить:
- объемы урожая;
- конкуренцию на мировом рынке;
- количество прошлогодних остатков;
- прогнозы аналитиков;
- поведение трейдеров.
Формирование цен на зерно является динамическим процессом, который зависит от различных экономических, климатических и геополитических условий.
Цены на зерно также зависят от конкуренции между странами-экспортерами. Если на рынке присутствует много поставщиков, это может привести к снижению цен, поскольку покупатели имеют больший выбор.
Напомним, что в Украине второй год подряд продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница.