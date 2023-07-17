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Цены на зерно в Украине: сколько стоит овес

17 июля 2023 07:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Цены на зерновые в Украине 2023
Женщина высыпает зерно. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, наше государство является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Так, мы транспортируем пшеницу, овес, кукурузу, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры.

Новини.LIVE узнали, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит овес.

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Цены на овес

Обозреватели аграрного рынка исследовали ценовую политику на рынке зерна за последнюю неделю.

Стоимость одной тонны зерна овса составляет в среднем 6769 грн/т с НДС.

Цена на овес. Фото: скриншот tripoli.land

Отмечается, что цена на зерно овса за последнюю неделю не изменялась. Как в начале прошлой недели, так и в конце, средняя стоимость тонны овса составила 6769 грн.

Цена на овес. Фото: скриншот tripoli.land

Особенности формирования цены

Среди основных факторов, которые могут повлиять на формирование цены на зерно, можно выделить:

  • объемы урожая;
  • конкуренцию на мировом рынке;
  • количество прошлогодних остатков;
  • прогнозы аналитиков;
  • поведение трейдеров.

Формирование цен на зерно является динамическим процессом, который зависит от различных экономических, климатических и геополитических условий.

Цены на зерно также зависят от конкуренции между странами-экспортерами. Если на рынке присутствует много поставщиков, это может привести к снижению цен, поскольку покупатели имеют больший выбор.

Напомним, что в Украине второй год подряд продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница.

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