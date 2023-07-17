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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує овес

17 липня 2023 07:21
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Інна Буряк
редактор
Ціни на зернові в Україні 2023
Жінка висипає зерно. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Попри повномасштабну війну в Україні, наша держава досі є одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Так, ми транспортуємо пшеницю, овес, кукурудзу, ячмінь та інші сільськогосподарські культури.

Новини.LIVE дізналися, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує овес.

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Ціни на овес

Оглядачі аграрного ринку дослідили цінову політику на ринку зерна за останній тиждень.

Повідомляється, що вартість однієї тонни зерна вівса становить в середньому 6769 грн/т з НДС.

Ціна на овес. Фото: скриншот tripoli.land

Зазначається, що ціна на зерно вівса упродовж останнього тижня не змінювалася. Як на початку минулого тижня, так і наприкінці, середня вартість тонни вівса становила 6769 грн.

Ціна на овес. Фото: скриншот tripoli.land

Особливості формування ціни

Серед основних чинників, що можуть вплинути на формування ціни на зерно, можна виділити:

  • обсяги врожаю;
  • конкуренцію на світовому ринку;
  • кількість торішніх залишків;
  • прогнози аналітиків;
  • поведінку трейдерів.

Формування ціни на зерно є динамічним процесом, який залежить від різних економічних, кліматичних та геополітичних умов.

Ціни на зерно також залежать від конкуренції між країнами-експортерами. Якщо на ринку присутні багато постачальників, це може призвести до зниження цін, оскільки покупці мають більший вибір.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна і досі залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця.

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