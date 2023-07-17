Ціни на зернові в Україні 2023

Ціни на зерно в Україні: скільки коштує овес
Попри повномасштабну війну в Україні, наша держава досі є одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Так, ми транспортуємо пшеницю, овес, кукурудзу, ячмінь та інші сільськогосподарські культури.
Новини.LIVE дізналися, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує овес.
Ціни на овес
Оглядачі аграрного ринку дослідили цінову політику на ринку зерна за останній тиждень.
Повідомляється, що вартість однієї тонни зерна вівса становить в середньому 6769 грн/т з НДС.
Зазначається, що ціна на зерно вівса упродовж останнього тижня не змінювалася. Як на початку минулого тижня, так і наприкінці, середня вартість тонни вівса становила 6769 грн.
Особливості формування ціни
Серед основних чинників, що можуть вплинути на формування ціни на зерно, можна виділити:
- обсяги врожаю;
- конкуренцію на світовому ринку;
- кількість торішніх залишків;
- прогнози аналітиків;
- поведінку трейдерів.
Формування ціни на зерно є динамічним процесом, який залежить від різних економічних, кліматичних та геополітичних умов.
Ціни на зерно також залежать від конкуренції між країнами-експортерами. Якщо на ринку присутні багато постачальників, це може призвести до зниження цін, оскільки покупці мають більший вибір.
Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна і досі залишається одним з провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця.