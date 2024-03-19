Цены на зерновые в Украине на 19 марта 2024 года

Уборка урожая. Фото: Tom/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за вторжения России украинский экспорт зерновых серьезно пострадал, претерпев значительное сокращение. Интенсивные боевые действия нанесли ущерб или уничтожили множество сельскохозяйственных угодий, хранилищ и элеваторов, а также другую важную инфраструктуру аграрного сектора. Кроме того, Россия продолжает блокировать украинские порты в Черном море, а сухопутные маршруты сталкиваются с трудностями из-за протестов европейских фермеров. Дошло до того, что недавно местные власти Польши во всех регионах страны запретили фермерам блокировать дороги, включая находящиеся у украинской границы.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 19 марта.

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По состоянию на 19 марта 2024 года средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 246 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 19 марта. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние выросла на 0,5%. Так, в понедельник, 11 марта, одна тонна пшеницы оценивалась в 5 216 грн, что составляло недельный минимум. Уже на следующий день, 12 марта, стоимость пшеницы выросла до 5 226 грн за тонну и продержалась на этой отметке два дня. В четверг, 14 марта, цена тонны пшеницы выросла до 5 240 грн. Впоследствии стоимость этой зерновой культуры достигла своего недельного максимума в 5 246 грн. Такая стоимость пшеницы была зафиксирована в субботу, 16 марта, и держится по сей день.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Формирование цен на пшеницу в Украине представляет собой сложный процесс, зависящий от множества внутренних и внешних факторов. Внутренние причины включают урожайность, объем внутреннего потребления и экспорта. Кроме того, сезонные колебания оказывают существенное влияние на ценовую динамику: цены могут падать после осеннего уборки урожая и расти из-за истощения запасов весной. Государственная политика, как введение экспортных пошлин или предоставление субсидий, также играет важную роль в формировании цен.

Внешние факторы также оказывают значительное влияние на цены. Они включают в себя мировые цены на пшеницу, состояние мирового рынка, валютный курс и геополитические обстоятельства. К примеру, война с Россией негативно сказывается на ценах из-за блокады портов, повышения логистических затрат и общей нестабильности на рынке.

Прогнозируется, что цены на пшеницу в Украине будут продолжать испытывать давление до снятия блокады портов и восстановления логистики, а также будут зависеть от ситуации на мировом рынке зерновых.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и кукурузу. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя.

Мы также сообщали, что на следующей неделе на заседании Европейского совета Чехия выступит с предложением запретить импорт зерна из России и Белоруссии в страну Европейского Союза, рассказал в программе чешского телевидения министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборни.