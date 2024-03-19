Ціни на зернові в Україні станом на 19 березня 2024 року

Збирання врожаю. Фото: Tom/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Через вторгнення Росії український експорт зернових серйозно постраждав, зазнавши значного скорочення. Інтенсивні бойові дії завдали шкоди або знищили безліч сільськогосподарських угідь, сховищ і елеваторів, а також іншу важливу інфраструктуру аграрного сектора. Крім того, Росія продовжує блокувати українські порти у Чорному морі, а сухопутні маршрути стикаються із труднощами через страйки європейських фермерів. Дійшло до того, що нещодавно місцева влада Польщі у всіх регіонах країни заборонила фермерам блокувати дороги, включаючи ті, що знаходяться біля українського кордону.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 19 березня.

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Станом на 19 березня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 246 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 19 березня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх зросла на 0,5%. Так, у понеділок, 11 березня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 216 грн, що становило тижневий мінімум. Вже наступного дня, 12 березня, вартість пшениці зросла до 5 226 грн за тонну і протрималась на цій позначці два дні. У четвер, 14 березня, ціна тонни пшениці зросла до 5 240 грн. Згодом вартість цієї зернової культури сягнула свого тижневого максимуму у 5 246 грн. Така вартість пшениці була зафіксована у суботу, 16 березня, і тримається по сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Формування цін на пшеницю в Україні є складним процесом, що залежить від безлічі внутрішніх і зовнішніх факторів. Внутрішні причини включають врожайність, обсяг внутрішнього споживання та експорту. Крім того, сезонні коливання істотно впливають на цінову динаміку: ціни можуть падати після осіннього збирання врожаю і зростати через виснаження запасів навесні. Державна політика, така як запровадження експортних мит або надання субсидій, також відіграє важливу роль у формуванні цін.

Зовнішні чинники також значно впливають на ціни. Вони включають світові ціни на пшеницю, стан світового ринку, валютний курс і геополітичні обставини. Наприклад, війна із Росією негативно позначається на цінах через блокаду портів, підвищення логістичних витрат та загальну нестабільність на ринку.

Прогнозується, що ціни на пшеницю в Україні продовжуватимуть зазнавати тиску до зняття блокади портів та відновлення логістики, а також залежатимуть від ситуації на світовому ринку зернових.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та кукурудза. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю.

Ми також повідомляли, що наступного тижня на засіданні Європейської ради Чехія виступить із пропозицією заборонити імпорт зерна з Росії та Білорусі до країни Європейського Союзу, розповів у програмі чеського телебачення міністр сільського господарства Чехії Марек Виборні.