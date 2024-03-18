Ціни на зернові в Україні станом на 18 березня 2024 року

Збирання врожаю сої. Фото: Reuters

Ціни на сою в Україні зазнали незначного зниження за останній тиждень, що може вплинути на ринок та виробників. Такі зміни можуть бути пов'язані з рядом факторів, зокрема, через блокування польських кордонів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 18 березня 2024 року.

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Станом на 18 березня середня ціна на сою в Україні становить 16 636 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 18 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою за останній тиждень дещо знизилась. З вівторка, 12 березня, по четвер, 14 березня, тонна сої коштувала 16 835 грн. У п'ятницю, 15 березня, вартість сої становила 16 781 грн за тонну, а у суботу, 16 березня, та у неділю, 17 березня, — 16 636 гривень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни цін на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою формуються під впливом різноманітних факторів, серед яких важливе місце займають погодні умови, врожайність у країнах-виробниках, попит на ринку, валютні курси та геополітичні події.

Наприклад, блокування польських кордонів може вплинути на вартість зерна через затримки у транспортуванні продукції та обмеження доступу до ринків збуту. Такі обставини можуть призвести до збільшення запасів на складах та зниження цін на продукцію.

Крім того, ціни на сою можуть коливатися в залежності від світових тенденцій у виробництві біопалива та кормів для тварин, оскільки соя використовується в цих галузях промисловості. Геополітичні кризи, такі як конфлікти або санкції, також можуть мати великий вплив на вартість сої, викликаючи нестабільність на ринках та ускладнюючи прогнозування цінових тенденцій.

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