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Ціни на зернові в Україні — скільки коштує 1 тонна сої у березні

18 березня 2024 07:01
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 18 березня 2024 року
Збирання врожаю сої. Фото: Reuters
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на сою в Україні зазнали незначного зниження за останній тиждень, що може вплинути на ринок та виробників. Такі зміни можуть бути пов'язані з рядом факторів, зокрема, через блокування польських кордонів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 18 березня 2024 року.

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Станом на 18 березня середня ціна на сою в Україні становить 16 636 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на сою в Україні станом на 18 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою за останній тиждень дещо знизилась. З вівторка, 12 березня, по четвер, 14 березня, тонна сої коштувала 16 835 грн. У п'ятницю, 15 березня, вартість сої становила 16 781 грн за тонну, а у суботу, 16 березня, та у неділю, 17 березня, — 16 636 гривень. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

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Тижнева динаміка зміни цін на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою формуються під впливом різноманітних факторів, серед яких важливе місце займають погодні умови, врожайність у країнах-виробниках, попит на ринку, валютні курси та геополітичні події.

Наприклад, блокування польських кордонів може вплинути на вартість зерна через затримки у транспортуванні продукції та обмеження доступу до ринків збуту. Такі обставини можуть призвести до збільшення запасів на складах та зниження цін на продукцію.

Крім того, ціни на сою можуть коливатися в залежності від світових тенденцій у виробництві біопалива та кормів для тварин, оскільки соя використовується в цих галузях промисловості. Геополітичні кризи, такі як конфлікти або санкції, також можуть мати великий вплив на вартість сої, викликаючи нестабільність на ринках та ускладнюючи прогнозування цінових тенденцій.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на соняшник та кукурудза. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та ячменю.

Ми також повідомляли, що уряд України розширює програму підтримки українських аграріїв. Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де відбувалися бойові дії, матимуть змогу отримати фінансову допомогу для обробки своїх угідь.

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