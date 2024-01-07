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Цены на зерно в Украине — сколько стоит пшеница в январе

7 января 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 7 января 2024 года
Комбайн в поле пшеницы. Фото: Freepic
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Котировки пшеницы по итогам торгов в начале года показали значительное снижение на фоне слабой динамики американского экспорта и отсутствие новых фундаментальных факторов поддержки цен. Ликвидность на украинском рынке пшеницы была очень ограничена из-за общего снижения активности во время новогодних праздников и слабого предложения со стороны производителей. Цены существенных изменений не претерпели, но преимущественно были номинальны.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит пшеница по состоянию на 7 января.

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По состоянию на 7 января средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5542 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на пшеницу в Украине на 7 января. Фото: tripoli.land

Цена на пшеницу за последние дни выросла почти на 50 грн. Так, с субботы, 30 декабря, до вторника, 2 января одна тонна пшеницы оценивалась в 5 508 грн, а уже в среду, 3 января, — цена на пшеницу выросла до 5 520 грн за тонну. В четверг, 4 января, цена пшеницы достигла 5405 грн за тонну. В пятницу, 5 января, стоит 1 тонна пшеницы стоила 5 523 грн, а в субботу, 6 января, выросла до 5 542 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

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Недельная динамика изменения цены на пшеницу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Экспорт зерновых требует тщательной подготовки и учета различных факторов, влияющих на формирование цен. Сегодня ценовые тенденции для пшеницы тесно связаны с основным фактором — военным конфликтом с Россией, что существенно ограничивает возможности Украины в экспорте зерновых.

Аграрный сектор также подвержен влиянию глобальных тенденций, таких как рост населения, военные конфликты или катастрофы, что также отражается на динамике спроса и предложения на мировом рынке зерна. Все эти причины взаимодействуют, формируя общую картину мирового рынка зерна.

Важно отметить, что, несмотря на второй год военных действий с Россией, Украина продолжает оставаться одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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