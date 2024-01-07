Ціни на зернові в Україні станом на 7 січня 2024

Комбайн у полі пшениці. Фото: Freepic

Котирування пшениці за підсумками торгів на початку року показали значне зниження на фоні слабкої динаміки американського експорту та за відсутності нових фундаментальних факторів підтримки цін. Ліквідність на українському ринку пшениці була дуже обмеженою через загальне зниження активності під час новорічних свят та слабку пропозицію з боку виробників. Ціни суттєвих змін не зазнали, але переважно були номінальні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 7 січня.

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Станом на 7 січня середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 542 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 7 січня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів зросла майже на 50 грн. Так, із суботи, 30 грудня, до вівторка, 2 січня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 508 грн, а вже у середу, 3 січня, ціна на пшеницю зросла до 5 520 грн за тонну. У четвер, 4 січня, ціна пшениці сягнула 5 405 грн за тонну. У п'ятницю, 5 січня, вартіть 1 тонни пшениці коштувала 5 523 грн, а у суботу, 6 січня, зросла до 5 542 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових вимагає ретельної підготовки та обліку різних факторів, що впливають на формування цін. На сьогодні цінові тенденції для пшениці тісно пов'язані з основним чинником — військовим конфліктом з Росією, що суттєво обмежує можливості України в експорті зернових.

Аграрний сектор також схильний до впливу глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти або катастрофи, що також позначається на динаміці попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Усі ці чинники взаємодіють, формуючи загальну картину світового ринку зерна.

Важливо зазначити, що Україна, попри другий рік воєнних дій із Росією, продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.