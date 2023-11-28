Цены на зерновые в Украине по состоянию на 28 ноября 2023 года

Поле сои. Фото: freepik.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на вторжение России, Украина остается одним из крупнейших мировых поставщиков зерна. Экспорт различных зерновых культур, таких, как пшеница, ячмень, кукуруза, соя и другие, играет значительную роль в украинской экономике. Тем не менее, война в Украине привела к значительному снижению объемов экспорта зерновых. Основная причина этого сокращения — блокада морских портов Украины со стороны РФ. Кроме того, новой проблемой стали начавшиеся в ноябре забастовки польских перевозчиков на границе с Украиной. Однако Украина все же смогла экспортировать 12,69 млн тонн зерновых и зернобобовых с начала маркетингового года 2023-2024. В ноябре 2023 года украинский экспорт зерновых и зернобобовых составил 3,453 миллиона тонн, что является снижением по сравнению с 4,354 миллионами тонн в прошлом году.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 28 ноября.

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По состоянию на 28 ноября средняя цена на сою в Украине составляет 15867 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 28 ноября. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на сою за последние сильно возросла. Так, в понедельник, 20 ноября, средняя стоимость тонны сои составляла 15 340 грн и впоследствии росла несколько раз: до 15 440 грн во вторник, 21 ноября; до 15 526 грн в среду, 22 ноября; до 1 5536 грн в четверг, 23 ноября; до 15 835 в пятницу, 24 ноября. В субботу, 25 ноября, средняя стоимость тонны сои в Украине поднялась до своего максимального за неделю значения. Такая цена на эту зерновую културу держится и сейчас.

Динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине.

Цена на сою в Украине в настоящее время определяется рядом факторов, включая глобальные тенденции и политическую обстановку. Она также зависит от объемов экспорта, местных закупочных цен, расходов на транспортировку и состояния мирового рынка. Кроме того, в формировании цен играют немаловажную роль расходы на сельскохозяйственную технику, топливо, амортизацию, семена и валютные колебания.

Следует отметить, что война с Россией оказала негативное влияние на цены на сою в Украине. Оккупация российскими войсками украинских земель привела к разрушению сельскохозяйственных угодий и проблемам в логистике, что снизило предложение сои на рынке. В Украине продолжается полномасштабная война уже второй год. Однако, несмотря на это Украина сохраняет статус одного из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник, кукуруза и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.