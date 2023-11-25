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Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в ноябре

25 ноября 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 ноября 2023 года
Уборка ячменя. Фото: agrotimes.ua
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в 2023 году столкнулся с серьезными трудностями из-за войны из РФ и блокады украинско-польской границы. До начала фторжения РФ Украина являлась одним из ведущих мировых поставщиков ячменя. Но регулярные обстрелы украинских портов со стороны России значительно осложнили экспорт зерна морским транспортом. Это заставляет Украину преимущественно использовать сухопутные маршруты, которые не только менее эффективны, но и более затратны. Кроме того, как оказалось, они также могут быть заблокированы. С 6 ноября начались забастовки польских перевозчиков на границе с Украиной. В настоящее время заблокировано как минимум 4 пункта пропуска, в сторону Украины в очереди находятся около 3700 грузовиков.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 25 ноября.

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По состоянию на 25 ноября средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 000 грн за тонну вместе с НДС.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 ноября 2023 года
Средняя цена на ячмень в Украине на 25 ноября. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни немного выросла. Так, с пятницы, 17 ноября, по понедельник, 20 ноября, средняя стоимость тонны ячменя составляла 3 917 грн. Во вторник, 21 ноября, цена на эту зерновую культуру выросла до 3 929 грн за тонну. В среду, 22 ноября, стоимость ячменя снова выросла, до 3955 грн. В пятницу, 24 ноября, цена на ячмень достигла своего недельного максимума в 4 000 грн за тонну. В настоящее время цена на ячмень остается на этом уровне.

Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 ноября 2023 года
Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

К сожалению, в настоящее время вторжение России в Украину играет определяющую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина остается среди ведущих мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают существенное влияние на объемы его производства и экспорта.

Кроме этого, цены на ячмень испытывают влияние других значительных факторов. Погодные условия, такие как засухи или наводнения, могут отрицательно повредить урожаю, влияя на его доступность на рынке. Дисбаланс между спросом и предложением также может вызвать колебания цен в обе стороны.

Глобальные события, политическая и экономическая нестабильность могут отразиться на мировых ценах. Экономические условия, включая инфляцию и безработицу, также влияют на цены на ячмень, равно как и на любую зерновую культуру. Нестабильность валютного курса способна изменить цены на импорт и экспорт товаров, что также отражается на общей динамике рынка.

Важно отметить, что, несмотря на продолжающийся двухлетний конфликт с Россией, Украина сохраняет свой статус одного из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят соя и пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и кукурузы . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны. Кроме того, мы напомнили, что происходит на рынке зерна в Украине и как менялись цены на зерновые с лета 2023 года. Этот год для украинских аграриев показался сверхсложным.

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