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Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя у листопаді

28 листопада 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 28 листопада 2023
Поле сої. Фото: freepik.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Незважаючи на вторгнення Росії, Україна залишається одним із найбільших світових постачальників зерна. Експорт різних зернових культур, таких як пшениця, ячмінь, кукурудза, соя та інші, відіграває значну роль в українській економіці. Проте війна в Україні призвела до значного зниження обсягів експорту зернових. Основною причиною цього скорочення є блокада морських портів України із боку РФ. Крім того, новою проблемою стали страйки польських перевізників на кордоні з Україною, що розпочалися у листопаді. Проте Україна все ж змогла експортувати 12,69 мільйона тонн зернових та зернобобових з початку маркетингового року 2023-2024. У листопаді 2023 року український експорт зернових та зернобобових становив 3,453 мільйона тонн, що є зниженням порівняно з 4,354 мільйонами тонн попереднього року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 28 листопада.

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Станом на 28 листопада середня ціна на сою в Україні становить 15 867 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 листопада 2023
Середня ціна на сою в Україні станом на 28 листопада. Фото: tripoli.land

Слід зазначити, що ціна на сою упродовж останніх сильно зросла. Так, у понеділок, 20 листпада, середня вартість тонни сої становила 15 340 грн і згодом зростала декілька разів: до 15 440 грн у вівторок, 21 листопада; до 15 526 грн у середу, 22 листопада; до 15 536 грн у четвер, 23 листопада; до 15 835 у п'ятницю, 24 листопада. В субботу, 25 листопада, середня вартість тонни сої в Україні піднялась до свого максимального за тиждень значення. Така ціна на цю зернову културу тримається і наразі.

Ціни на зернові в Україні станом на 28 листопада 2023
Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціна на сою в Україні нині визначається низкою факторів, включаючи глобальні тенденції та політичну обстановку. Вона також залежить від обсягів експорту, місцевих закупівельних цін, витрат на транспортування та стану світового ринку. Крім того, у формуванні цін відіграють важливу роль витрати на сільськогосподарську техніку, паливо, амортизацію, насіння та валютні коливання.

Слід зазначити, що війна з Росією негативно вплинула на ціни на сою в Україні. Окупація російськими військами українських земель призвела до руйнування сільськогосподарських угідь та проблем у логістиці, що знизило пропозицію сої на ринку. В Україні продовжується повномасштабна війна вже другий рік. Проте, незважаючи на це, Україна зберігає статус одного з провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшниккукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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