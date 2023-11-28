Ціни на зернові в Україні станом на 28 листопада 2023

Ціни на зерно в Україні. Скільки коштує соя у листопаді
Незважаючи на вторгнення Росії, Україна залишається одним із найбільших світових постачальників зерна. Експорт різних зернових культур, таких як пшениця, ячмінь, кукурудза, соя та інші, відіграває значну роль в українській економіці. Проте війна в Україні призвела до значного зниження обсягів експорту зернових. Основною причиною цього скорочення є блокада морських портів України із боку РФ. Крім того, новою проблемою стали страйки польських перевізників на кордоні з Україною, що розпочалися у листопаді. Проте Україна все ж змогла експортувати 12,69 мільйона тонн зернових та зернобобових з початку маркетингового року 2023-2024. У листопаді 2023 року український експорт зернових та зернобобових становив 3,453 мільйона тонн, що є зниженням порівняно з 4,354 мільйонами тонн попереднього року.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 28 листопада.
Станом на 28 листопада середня ціна на сою в Україні становить 15 867 грн за тонну разом з ПДВ.
Слід зазначити, що ціна на сою упродовж останніх сильно зросла. Так, у понеділок, 20 листпада, середня вартість тонни сої становила 15 340 грн і згодом зростала декілька разів: до 15 440 грн у вівторок, 21 листопада; до 15 526 грн у середу, 22 листопада; до 15 536 грн у четвер, 23 листопада; до 15 835 у п'ятницю, 24 листопада. В субботу, 25 листопада, середня вартість тонни сої в Україні піднялась до свого максимального за тиждень значення. Така ціна на цю зернову културу тримається і наразі.
Як формуються ціни на сою в Україні
Ціна на сою в Україні нині визначається низкою факторів, включаючи глобальні тенденції та політичну обстановку. Вона також залежить від обсягів експорту, місцевих закупівельних цін, витрат на транспортування та стану світового ринку. Крім того, у формуванні цін відіграють важливу роль витрати на сільськогосподарську техніку, паливо, амортизацію, насіння та валютні коливання.
Слід зазначити, що війна з Росією негативно вплинула на ціни на сою в Україні. Окупація російськими військами українських земель призвела до руйнування сільськогосподарських угідь та проблем у логістиці, що знизило пропозицію сої на ринку. В Україні продовжується повномасштабна війна вже другий рік. Проте, незважаючи на це, Україна зберігає статус одного з провідних світових виробників та експортерів зерна.
Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник, кукурудза та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.
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