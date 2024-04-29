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Цены на зерно в Украине — сколько стоит подсолнечник в конце апреля

29 апреля 2024 09:52
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 апреля 2024 года — сколько стоит подсолнечник
Уборка урожая подсолнечника. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине резко повысились. Это обусловлено тем, что стоимость подсолнечного масла значительно выросла на фоне увеличения спроса на мировом рынке и сложных погодных условий, влияющих на урожайность.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 29 апреля 2024 года.

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По состоянию на 29 апреля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 15 210 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на подсолнечник в Украине на 29 апреля 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена подсолнечника в Украине продолжает стремительно расти. Во вторник, 23 апреля, подсолнечник стоил 14 844 грн за тонну, а в среду, 24 апреля, его цена выросла до 15 173 гривны за тонну. В четверг, 25 апреля, подсолнечник снова подорожал и стоил уже 15 210 грн за тонну. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

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Недельная динамика изменения цен на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Как проблемы на западных границах сказываются на экспорте зерновых

Экономист Андрей Новак убежден, что блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не слишком сильно отражается на экспорте зерновых. Эксперт отметил, что сухопутными маршрутами транспортируется не более 5% украинской аграрной продукции.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Понятно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — отметил Новак.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и ячменя.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. В то же время, существенно сократились показатели экспорта зерновых культур — на 8,1%, или на 1,838 млрд долларов в денежном эквиваленте.

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