Цены на зерновые в Украине на 25 марта 2024 года

Сбор подсолнечника. Фото: УНІАН

Цены на подсолнечник в Украине стремительно выросли за последнюю неделю, что вызвало интерес участников рынка и потребителей. Повышение цен может оказать значительное влияние на аграрный сектор и экономику страны в целом.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 25 марта 2024 года.

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По состоянию на 20 марта средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 960 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 25 марта. Источник: tripoli.land

Цена на подсолнечник выросла более чем на 300 грн/т за последнюю неделю. С субботы, 16 марта, по вторник, 19 марта, стоимость подсолнечника составила 13 613 грн за тонну. В среду, 20 марта, подсолнечник стоил уже 13 758 грн за тонну. В четверг, 21 марта, и в пятницу, 22 марта, стоимость этой зерновой культуры снова выросла и составила уже 13 960 грн за тонну. А на выходных — в субботу, 23 марта, и в воскресенье, 24 марта — тонна подсолнечника стоила уже 13 960 гривен. Такая средняя стоимость этой зерновой культуры держится и по сей день.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Источник: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием разных факторов. Одним из ключевых является урожайность, которая зависит от погодных условий и технологий выращивания. Например, неблагоприятные погодные условия, такие как засуха или заморозки, могут привести к снижению урожая и повышению цен.

Мировые цены на нефть также влияют на стоимость подсолнечника, поскольку нефтепродукты являются важным источником энергии для производства агрохимикатов и транспортировки урожая. Кроме того, экспортные ограничения и торговые войны могут оказать давление на цены на подсолнечник и другие сельскохозяйственные товары.

Одним из недавних факторов, влияющих на стоимость зерна, является блокирование польских границ. Это ограничение может осложнить экспорт подсолнечного масла и других сельскохозяйственных товаров через Польшу, что может привести к росту внутренних запасов и повышению цен на внутреннем рынке.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы.

Мы также сообщали, что правительство Украины расширяет программу поддержки украинских аграриев. Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в громадах, где происходили боевые действия, смогут получить финансовую помощь для обработки своих угодий.