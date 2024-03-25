Ціни на зернові в Україні станом на 25 березня 2024 року

Збір соняшнику. Фото: УНІАН

Ціни на соняшник в Україні стрімко зросли за останній тиждень, що викликало зацікавленість учасників ринку та споживачів. Підвищення цін може мати значний вплив на аграрний сектор та економіку країни в цілому.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 25 березня 2024 року.

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Станом на 20 березня середня ціна соняшнику в Україні становить 13 960 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 25 березня. Джерело: tripoli.land

Ціна на соняшник зросла на понад 300 грн/т за останній тиждень. Із суботи, 16 березня, до вівторка, 19 березня, вартість соняшнику становила 13 613 грн за тонну. У середу, 20 березня, соняшник коштував вже 13 758 грн за тонну. У четвер, 21 березня, та у п'ятницю, 22 березня, вартість цієї зернової культури знову зросла і становила вже 13 960 грн за тонну. А на вихідних — у суботу, 23 березня, та у неділю, 24 березня — тонна соняшника коштувала вже 13 960 гривень. Така середня вартість цієї зернової культури тримається й до сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Джерело: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом різноманітних факторів. Одним із ключових є врожайність, яка залежить від погодних умов і технологій вирощування. Наприклад, несприятливі погодні умови, такі як засуха або заморозки, можуть спричинити зменшення врожаю і підвищення цін.

Світові ціни на нафту також впливають на вартість соняшнику, оскільки нафтопродукти є важливим джерелом енергії для виробництва агрохімікатів та для транспортування врожаю. Крім того, експортні обмеження та торгові війни можуть створити тиск на ціни на соняшник та інші сільськогосподарські товари.

Одним з недавніх факторів, що впливає на вартість зерна, є блокування польських кордонів. Це обмеження може ускладнити експорт соняшникової олії та інших сільськогосподарських товарів через територію Польщі, що може призвести до зростання внутрішніх запасів та підвищення цін на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю та кукурудзи.

Ми також повідомляли, що уряд України розширює програму підтримки українських аграріїв. Невеликі фермерські господарства на деокупованих територіях та аграрії в громадах, де відбувалися бойові дії, матимуть змогу отримати фінансову допомогу для обробки своїх угідь.