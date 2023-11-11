Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 ноября 2023 года

Трактор в поле подсолнечника. Фото: pcdn.co

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из крупнейших мировых поставщиков зерновых, однако российское вторжение приводит к существенному сокращению экспорта этого сектора. Россия блокирует украинские порты в Черноморском бассейне, которые являются ключевыми для вывода значительной части зерновой продукции на мировой рынок. В то же время наземные маршруты обладают ограниченной пропускной способностью и не способны полностью заменить морские. Эксперты отмечают, что в 2023 году ожидается уменьшение ущерба в украинском агропромышленном комплексе от выращивания зерновых и масличных культур. Однако производство трех из пяти основных культур (пшеница, ячмень и кукуруза) все еще останется убыточным.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник по состоянию на 11 июля.

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По состоянию на 11 июля средняя цена подсолнечника в Украине составляет 11 938 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 11 июля. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на подсолнечник за последние дни несколько выросла. Так, в пятницу, 3 ноября, цена на подсолнечник составляла 11 358 грн ща тонну. Впоследствии она повысилась – в субботу, 4 ноября, она составляла 11 444 грн за тонну. Такая стоимость подсолнечника продержалась несколько дней, а затем несколько раз росла: до 11 456 грн, 11 602 грн, 11 672 грн и 11 938 грн, что составляет максимальную цену за недельный период. Такая стоимость подсолнечника держится и сегодня, 11 ноября.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Благодаря своему благоприятному климату Украина занимает лидирующее положение среди мировых производителей подсолнечника. Однако стоимость одной тонны подсолнечника существенно зависит от глобальных цен на подсолнечное масло, поскольку объем экспорта подсолнечника и шрота превышает экспорт семян подсолнечника.

Цены на подсолнечник могут значительно колебаться в зависимости от времени уборки урожая, интересов трейдеров и объемов предложения. Трейдеры подсолнечника используют автотранспорт для доставки, поэтому стоимость топлива и логистики оказывает существенное влияние на конечную стоимость продукции.

Важно отметить, что Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Российской Федерацией. Разрушение портов на Черноморском побережье, вызванное действиями российских захватчиков, привело к дефициту украинского подсолнечника на мировом рынке. Российская агрессия также оказала серьезное влияние на производство и экспорт зерновых культур из Украины, что сказалось на мировых ценах.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит соя и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.