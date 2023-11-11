Ціни на зернові в Україні станом на 11 листопада 2023

Трактор у полі соняшників. Фото: pcdn.co

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна — один із найбільших світових постачальників зернових, проте російське вторгнення призводить до суттєвого скорочення експорту цього сектора. Росія блокує українські порти в Чорноморському басейні, які є ключовими для виведення значної частини зернової продукції на світовий ринок. Водночас наземні маршрути мають обмежену пропускну спроможність і не здатні повністю замінити морські. Експерти зазначають, що у 2023 році очікується зменшення збитків в українському агропромисловому комплексі від вирощування зернових та олійних культур. Проте виробництво трьох із п'яти основних культур (пшениця, ячмінь та кукурудза) все ще залишиться збитковим.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соняшник станом на 11 липня.

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Станом на 11 липня середня ціна на соняшник в Україні становить 11 938 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 11 липня. Фото: tripoli.land

Слід зазначити, що ціна на соняшник упродовж останніх днів дещо зросла. Так, у п'ятницю, 3 листопада, ціна на соняшник становила 11 358 грн ща тонну. Згодом вона підвищилася — у субботу, 4 листопада, вона становила 11 444 грн за тонну. Така вартість соняшнику протрималась кілька днів, а згодом декілька раз зростала: до 11 456 грн, 11 602 грн, 11 672 грн та 11 938 грн, що становить максимальну ціну за тижневий період. Така вартість соняшника тримається і сьогодні, 11 листопада.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Завдяки своєму сприятливому клімату Україна посідає передову позицію серед світових виробників соняшнику. Однак вартість однієї тонни соняшнику суттєво залежить від глобальних цін на соняшникову олію, оскільки обсяги експорту соняшнику та шроту перевищують експорт насіння соняшнику.

Ціни на соняшник можуть значно коливатися, залежності від часу збирання врожаю, інтересів трейдерів та обсягів пропозиції. Трейдери соняшнику використовують автотранспорт для доставки, тож вартість пального та логістики істотно впливає на кінцеву вартість продукції.

Важливо зазначити, що Україна перебуває у стані повномасштабної війни з Російською Федерацією. Руйнування портів на Чорноморському узбережжі, спричинене діями російських загарбників, призвело до дефіциту українського соняшника на світовому ринку. Російська агресія також серйозно вплинула на виробництво та експорт зернових культур з України, що позначилося на світових цінах.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соя та кукурузда. Крім того, ми розповідали, скільки в Украине коштує тонна ячменю. Також мы розповіли, кяк змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.