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Цены на зерновые в Украине — сколько стоит 1 тонна сои в марте

18 марта 2024 07:01
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 18 марта 2024 года
Уборка урожая сои. Фото: Reuters
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Ирина Шпак
редактор

Цены на сою в Украине испытали незначительное снижение за последнюю неделю, что может повлиять на рынок и производителей. Такие изменения могут быть связаны с рядом факторов, в частности, из-за блокирования польских границ.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 18 марта 2024 года.

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По состоянию на 18 марта средняя цена на сою в Украине составляет 16 636 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на сою в Украине на 18 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на сою за последнюю неделю несколько снизилась. Со вторника, 12 марта, по четверг, 14 марта, тонна сои стоила 16 835 грн. В пятницу, 15 марта, стоимость сои составила 16 781 грн за тонну, а в субботу, 16 марта, и в воскресенье, 17 марта, — 16 636 гривен. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

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Недельная динамика изменения цен на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Цены на сою формируются под влиянием различных факторов, среди которых важное место занимают погодные условия, урожайность в странах-производителях, спрос на рынке, валютные курсы и геополитические события.

К примеру, блокировка польских границ может повлиять на стоимость зерна из-за задержек в транспортировке продукции и ограничения доступа к рынкам сбыта. Такие обстоятельства могут привести к увеличению запасов на складах и снижению цен на продукцию.

Кроме того, цены на сою могут колебаться в зависимости от мировых тенденций в производстве биотоплива и кормов для животных, поскольку соя используется в этих отраслях промышленности. Геополитические кризисы, такие как конфликты или санкции, также могут оказать большое влияние на стоимость сои, вызывая нестабильность на рынках и усложняя прогнозирование ценовых тенденций.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на подсолнечник и кукурузу. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и ячменя.

Мы также сообщали, что правительство Украины расширяет программу поддержки украинских аграриев. Небольшие фермерские хозяйства на деоккупированных территориях и аграрии в общинах, где проходили боевые действия, смогут получить финансовую помощь для обработки своих угодий.

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