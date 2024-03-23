Цены на зерновые в Украине на 23 марта 2024 года

Уборка урожая сои. Фото: Reuters

Цены на сою поднимаются, открывая новые возможности для сельскохозяйственных производителей. Этот позитивный тренд стимулирует развитие аграрного сектора и способствует росту доходов украинских фермеров.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 23 марта 2024 года.

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По состоянию на 23 марта средняя цена на сою в Украине составляет 16 733 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 18 марта 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на сою за последнюю неделю выросла почти на 100 гривен. Так, с субботы, 16 марта, до вторника, 19 марта, тонна сои стоила 16 636 гривен. В среду, 20 марта, стоимость сои составила 16 626 грн за тонну. В четверг, 21 марта, и в пятницу, 22 марта, тонна сои стоила уже 16 733 гривны. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Недельная динамика изменения цен на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине

Украина известна как один из крупнейших производителей сои в мире, поэтому цены на этот продукт в стране часто определяются уровнем урожая. Погодные условия, такие как осадки, температура и другие агроклиматические факторы могут существенно влиять на выращивание сои и урожайность. Кроме того, геополитические события, такие как торговые соглашения и отношения с другими странами, также могут влиять на стоимость этой зерновой культуры из-за изменения условий экспорта и импорта.

Возрастающий спрос на сою также может повышать цены на этот продукт. Уровень мирового спроса, в частности со стороны стран Европейского союза, Китая и Индии, может оказать значительное влияние на украинские цены на сою, устанавливая спрос и потенциальные рынки сбыта.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя и кукурузы.

Мы также сообщали, что заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что ограничения на продукцию из страны-агрессорки России и Белоруссии могут положительно повлиять на ситуацию с протестами. Это может позволить торговать на рынке Европейского Союза и польским фермерам и украинским.