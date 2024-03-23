Ціни на зернові в Україні станом на 23 березня 2024 року

Збирання врожаю сої. Фото: Reuters

Ціни на сою в Україні піднімаються, відкриваючи нові можливості для сільськогосподарських виробників. Цей позитивний тренд стимулює розвиток аграрного сектору та сприяє зростанню доходів українських фермерів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 23 березня 2024 року.

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Станом на 23 березня середня ціна на сою в Україні становить 16 733 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 18 березня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на сою за останній тиждень зросла на майже 100 гривень. Так, з суботи, 16 березня, до вівторка, 19 березня, тонна сої коштувала 16 636 гривень. У середу, 20 березня, вартість сої становила 16 626 грн за тонну. У четвер, 21 березня, та у п'ятницю, 22 березня, тонна сої коштувала вже 16 733 гривні. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Тижнева динаміка зміни цін на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Україна відома як один із найбільших виробників сої у світі, і тому ціни на цей продукт в країні часто визначаються рівнем врожаю. Погодні умови, такі як опади, температура та інші агрокліматичні фактори, можуть суттєво впливати на вирощування сої та врожайність. Крім того, геополітичні події, такі як торгівельні угоди та відносини з іншими країнами, також можуть впливати на вартість цієї зернової культури через зміну умов експорту та імпорту.

Зростаючий попит на сою також може підвищувати ціни на цей продукт. Рівень світового попиту, зокрема з боку країн Європейського союзу, Китаю та Індії, може мати значний вплив на українські ціни на сою, встановлюючи попитовий попит та потенційні ринки збуту.

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Ми також повідомляли, що заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що обмеження на продукцію з країни-агресорки Росії та Білорусі можуть позитивно вплинути на ситуацію з протестами. Це може дозволити торгувати на ринку Європейського Союзу й польським фермерам, і українським.