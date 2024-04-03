Цена за 1 г золота в Украине на 3 апреля 2024 года

Золотые слитки. Фото: Bloomberg

Цены на золото в Украине внезапно выросли за последнюю неделю, достигнув самого высокого уровня. Этот тренд также отразился в ломбардах, где стоимость драгоценного металла также подскочила, возбуждая интерес к его покупке и продаже.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в апреле.

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Интересные факты о золоте

Вот несколько интересных фактов о золоте:

В 2012 году в Индии были обнаружены золотые монеты, достигавшие 2000 лет от нашей эры. Они были обнаружены при раскопках в темпле в городе Кадапа. Вес монет составлял около 850 граммов, и у них был значительный археологический и исторический интерес.

Золотая медаль Гитлера была обнаружена в воде во время Второй мировой войны. Ее вес составил около 10 кг.

Калифорния и Аляска являются "золотыми штатами" США, поскольку у них была золотая лихорадка, которая привела к золотой добыче в XIX веке.

В некоторых культурах верилось, что золотые корешки произрастают в некоторых местах, что приводило к легендам о золотых деревьях и золотых фонтанах.

Некоторые казино используют золотые фишки вместо стандартных фишек для игры в азартные игры.

Как правильно сдавать золото в ломбарды

Правильный способ сдавать золото в ломбарды включает в себя несколько шагов, которые обеспечат безопасность и получить справедливую цену за ваше золото:

Обратитесь к нескольким ломбардам или крупным ювелирным магазинам, чтобы получить оценку вашего золота. Важно учесть не только вес золота, но и его каратность (содержание чистого золота в сплаве).

Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы для продажи золота, такие как паспорт или другой документ, подтверждающий ваше лицо.

После выбора ломбарда и согласования условий, заключите соглашение о продаже золота. Убедитесь, что сделка отображает все важные детали, такие как цена и вес золота.

После подписания соглашения получите оплату за золото. Оплата может быть наличными или на банковскую карту, в зависимости от условий сделки.

Убедитесь, что вы получили квитанцию о продаже золота, содержащую все детали сделки. Это может потребоваться для будущих операций или при обращении в правоохранительные органы в случае спорных ситуаций.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины по состоянию на 3 апреля:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 795,00 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2 786,62 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2767,05 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 921,43 грн/грамм.

375 проба: 1 037,64 грн/грамм.

500 проба: 1 383,53 грн/грамм.

583 проба: 1 613,19 грн/грамм.

585 проба: 1 618,72 грн/грамм.

750 проба: 2 075,29 грн/грамм.

900 проба: 2 490,35 грн/грамм.

916 проба: 2 534,62 грн/грамм.

958 проба: 2 650,83 грн/грамм.

999 проба: 2 764,28 грн/грамм.

999,9 проба: 2 766,77 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 920 грн/грамм.

375 проба: 1 6300 грн/грамм.

500 проба: 1 405 грн/грамм.

583 проба: 1 895 грн грн/грамм.

585 проба: 1 910 грн/грамм.

750 проба: 2 415 грн/грамм.

900 проба: 2 900 грн/грамм.

916 проба: 2 935 грн/грамм.

958 проба: 3 100 грн/грамм.

999 проба: 3 220 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит лом чермета в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на латунь и медь.