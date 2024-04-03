Ціна за 1 г золота в Україні станом на 3 квітня 2024 року

Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали на початку квітня
Ціни на золото в Україні раптово зросли за останній тиждень, досягнувши найвищого рівня. Цей тренд також відобразився у ломбардах, де вартість дорогоцінного металу також підскочила, збуджуючи інтерес до його покупки та продажу.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у квітні.
Цікаві факти про золото
Ось кілька цікавих фактів про золото:
- У 2012 році в Індії було виявлено золоті монети, які сягали 2000 років від нашої ери. Вони були виявлені під час розкопок в темплі у місті Кадапа. Вага монет становила близько 850 грамів, і вони мали значний археологічний і історичний інтерес.
- Золота медаль Гітлера була знайдена у воді під час Другої світової війни. Її вага становила близько 10 кг.
- Каліфорнія та Аляска є "золотими штатами" США, оскільки вони мали золоту лихоманку, яка привела до золотого видобутку в XIX столітті.
- У деяких культурах вірувалося, що золоті корінця виростають у деяких місцях, що призводило до легенд про золоті дерева та золоті фонтани.
- У деяких казино використовують золоті фішки замість стандартних фішок для гри в азартні ігри.
Як правильно здавати золото у ломбарди
Правильний спосіб здавати золото у ломбарди включає кілька кроків, які забезпечать безпеку та отримати справедливу ціну за ваше золото:
- Зверніться до декількох ломбардів або великих ювелірних магазинів, щоб отримати оцінку вашого золота. Важливо взяти до уваги не лише вагу золота, а й його каратність (вміст чистого золота в сплаві).
- Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи для продажу золота, такі як паспорт або інший документ, що підтверджує вашу особу.
- Після вибору ломбарду та погодження умов, укладіть угоду про продаж вашого золота. Переконайтеся, що угода відображає всі важливі деталі, такі як ціна та вага золота.
- Після підписання угоди отримайте оплату за ваше золото. Оплата може бути готівкою або на банківську картку, в залежності від умов угоди.
- Переконайтеся, що ви отримали квитанцію про продаж золота, яка містить всі деталі угоди. Це може знадобитися для майбутніх операцій або під час звернення до правоохоронних органів у випадку спірних ситуацій.
Ціни на золото в Україні
Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 3 квітня:
- Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 795,00 грн/грам.
- Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 786,62 грн/грам.
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2767,05 грн/грам.
Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:
- 333 проба: 921,43 грн/грам.
- 375 проба: 1 037,64 грн/грам.
- 500 проба: 1 383,53 грн/грам.
- 583 проба: 1 613,19 грн/грам.
- 585 проба: 1 618,72 грн/грам.
- 750 проба: 2 075,29 грн/грам.
- 900 проба: 2 490,35 грн/грам.
- 916 проба: 2 534,62 грн/грам.
- 958 проба: 2 650,83 грн/грам.
- 999 проба: 2 764,28 грн/грам.
- 999,9 проба: 2 766,77 грн/грам.
Середня ціна на золото в ломбардах України:
- 333 проба: 920 грн/грам.
- 375 проба: 1 6300 грн/грам.
- 500 проба: 1 405 грн/грам.
- 583 проба: 1 895 грн грн/грам.
- 585 проба: 1 910 грн/грам.
- 750 проба: 2 415 грн/грам.
- 900 проба: 2 900 грн/грам.
- 916 проба: 2 935 грн/грам.
- 958 проба: 3 100 грн/грам.
- 999 проба: 3 220 грн/грам.
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