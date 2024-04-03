Ціна за 1 г золота в Україні станом на 3 квітня 2024 року

Золоті зливки. Фото: Bloomberg

Ціни на золото в Україні раптово зросли за останній тиждень, досягнувши найвищого рівня. Цей тренд також відобразився у ломбардах, де вартість дорогоцінного металу також підскочила, збуджуючи інтерес до його покупки та продажу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у квітні.

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Цікаві факти про золото

Ось кілька цікавих фактів про золото:

У 2012 році в Індії було виявлено золоті монети, які сягали 2000 років від нашої ери. Вони були виявлені під час розкопок в темплі у місті Кадапа. Вага монет становила близько 850 грамів, і вони мали значний археологічний і історичний інтерес.

Золота медаль Гітлера була знайдена у воді під час Другої світової війни. Її вага становила близько 10 кг.

Каліфорнія та Аляска є "золотими штатами" США, оскільки вони мали золоту лихоманку, яка привела до золотого видобутку в XIX столітті.

У деяких культурах вірувалося, що золоті корінця виростають у деяких місцях, що призводило до легенд про золоті дерева та золоті фонтани.

У деяких казино використовують золоті фішки замість стандартних фішок для гри в азартні ігри.

Як правильно здавати золото у ломбарди

Правильний спосіб здавати золото у ломбарди включає кілька кроків, які забезпечать безпеку та отримати справедливу ціну за ваше золото:

Зверніться до декількох ломбардів або великих ювелірних магазинів, щоб отримати оцінку вашого золота. Важливо взяти до уваги не лише вагу золота, а й його каратність (вміст чистого золота в сплаві).

Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи для продажу золота, такі як паспорт або інший документ, що підтверджує вашу особу.

Після вибору ломбарду та погодження умов, укладіть угоду про продаж вашого золота. Переконайтеся, що угода відображає всі важливі деталі, такі як ціна та вага золота.

Після підписання угоди отримайте оплату за ваше золото. Оплата може бути готівкою або на банківську картку, в залежності від умов угоди.

Переконайтеся, що ви отримали квитанцію про продаж золота, яка містить всі деталі угоди. Це може знадобитися для майбутніх операцій або під час звернення до правоохоронних органів у випадку спірних ситуацій.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 3 квітня:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 795,00 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 786,62 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2767,05 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 921,43 грн/грам.

375 проба: 1 037,64 грн/грам.

500 проба: 1 383,53 грн/грам.

583 проба: 1 613,19 грн/грам.

585 проба: 1 618,72 грн/грам.

750 проба: 2 075,29 грн/грам.

900 проба: 2 490,35 грн/грам.

916 проба: 2 534,62 грн/грам.

958 проба: 2 650,83 грн/грам.

999 проба: 2 764,28 грн/грам.

999,9 проба: 2 766,77 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 920 грн/грам.

375 проба: 1 6300 грн/грам.

500 проба: 1 405 грн/грам.

583 проба: 1 895 грн грн/грам.

585 проба: 1 910 грн/грам.

750 проба: 2 415 грн/грам.

900 проба: 2 900 грн/грам.

916 проба: 2 935 грн/грам.

958 проба: 3 100 грн/грам.

999 проба: 3 220 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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