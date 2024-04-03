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Ціни на золото в Україні — скільки коштують дорогоцінні метали на початку квітня

3 квітня 2024 06:40
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Ірина Шпак
редактор
Ціна за 1 г золота в Україні станом на 3 квітня 2024 року
Золоті зливки. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на золото в Україні раптово зросли за останній тиждень, досягнувши найвищого рівня. Цей тренд також відобразився у ломбардах, де вартість дорогоцінного металу також підскочила, збуджуючи інтерес до його покупки та продажу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у квітні.

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Цікаві факти про золото

Ось кілька цікавих фактів про золото:

  • У 2012 році в Індії було виявлено золоті монети, які сягали 2000 років від нашої ери. Вони були виявлені під час розкопок в темплі у місті Кадапа. Вага монет становила близько 850 грамів, і вони мали значний археологічний і історичний інтерес.
  • Золота медаль Гітлера була знайдена у воді під час Другої світової війни. Її вага становила близько 10 кг.
  • Каліфорнія та Аляска є "золотими штатами" США, оскільки вони мали золоту лихоманку, яка привела до золотого видобутку в XIX столітті.
  • У деяких культурах вірувалося, що золоті корінця виростають у деяких місцях, що призводило до легенд про золоті дерева та золоті фонтани.
  • У деяких казино використовують золоті фішки замість стандартних фішок для гри в азартні ігри.

Як правильно здавати золото у ломбарди

Правильний спосіб здавати золото у ломбарди включає кілька кроків, які забезпечать безпеку та отримати справедливу ціну за ваше золото:

  • Зверніться до декількох ломбардів або великих ювелірних магазинів, щоб отримати оцінку вашого золота. Важливо взяти до уваги не лише вагу золота, а й його каратність (вміст чистого золота в сплаві).
  • Переконайтеся, що у вас є всі необхідні документи для продажу золота, такі як паспорт або інший документ, що підтверджує вашу особу.
  • Після вибору ломбарду та погодження умов, укладіть угоду про продаж вашого золота. Переконайтеся, що угода відображає всі важливі деталі, такі як ціна та вага золота.
  • Після підписання угоди отримайте оплату за ваше золото. Оплата може бути готівкою або на банківську картку, в залежності від умов угоди.
  • Переконайтеся, що ви отримали квитанцію про продаж золота, яка містить всі деталі угоди. Це може знадобитися для майбутніх операцій або під час звернення до правоохоронних органів у випадку спірних ситуацій.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України станом на 3 квітня:

  • Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 795,00 грн/грам.
  • Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2 786,62 грн/грам.
  • Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2767,05 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

  • 333 проба: 921,43 грн/грам.
  • 375 проба: 1 037,64 грн/грам.
  • 500 проба: 1 383,53 грн/грам.
  • 583 проба: 1 613,19 грн/грам.
  • 585 проба: 1 618,72 грн/грам.
  • 750 проба: 2 075,29 грн/грам.
  • 900 проба: 2 490,35  грн/грам.
  • 916 проба: 2 534,62 грн/грам.
  • 958 проба: 2 650,83 грн/грам.
  • 999 проба: 2 764,28 грн/грам.
  • 999,9 проба: 2 766,77  грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України: 

  • 333 проба: 920 грн/грам.
  • 375 проба: 1 6300 грн/грам.
  • 500 проба: 1 405 грн/грам.
  • 583 проба: 1 895 грн грн/грам.
  • 585 проба: 1 910 грн/грам.
  • 750 проба: 2 415 грн/грам.
  • 900 проба: 2 900 грн/грам.
  • 916 проба: 2 935 грн/грам.
  • 958 проба: 3 100 грн/грам.
  • 999 проба: 3 220 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт чормету в Україні. Це досить дорогий метал, який також можна здати. Також ми зібрали ціни на латунь та мідь.

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