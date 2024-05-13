Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Цены на золото растут — сколько стоит драгоценный металл в мае arrow

Цены на золото растут — сколько стоит драгоценный металл в мае

13 мая 2024 06:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 13 мая 2024 года
Золотой слиток. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на золото в Украине продолжают расти. Официальная стоимость золота всех проб в среднем выросла на 10 гривен. Однако украинские ломбарды снизили цены на этот драгоценный металл. 

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в мае.

Читайте также:

Интересные факты о золоте

Вот несколько необычных фактов о золоте:

  • Существуют легенды о "золотом дожде", когда золотые крошки выпадают с неба. Это может произойти в случае, если золото в очень тонких частицах поднимается в воздух из-за большой электростатической зарядки в грозовом облаке и затем выпадает вместе с дождем.
  • Золото может расти на поверхности других металлов в виде тонких нитей или деревянных столбцов, известное как "арбуцул".
  • Некоторые виды микробов могут выделять золото. Эти бактерии могут использоваться для добычи золота из руды или отходов.
  • Есть напиток, который называется "золотой водой", состоящий из воды с растворенным золотом. Этот напиток должен быть здоров и наделен магическими свойствами, но на самом деле это просто коллоидный раствор золота.
  • Золото обладает очень высоким антикоррозионным свойством, поэтому его находят в природе в виде нативного металла — свободного от окисления. Это означает, что золото может находиться в почве или в воде в очень чистом состоянии без внешней защиты от коррозии.

Куда выгоднее сдавать золото

Чтобы дороже сдать золото, следует учитывать несколько факторов, таких как объем золота, его чистота, текущие цены на рынке и требования к условию преданного золота. Вот несколько вариантов, которые помогут получить наибольшую прибыль от сдачи золота:

  • Ломбарды. Это быстрый способ получить деньги за золото, но цены могут быть ниже, поскольку ломбарды включают в себя свои расходы и риски в стоимость выкупа.
  • Ювелирные мастерские. Если у вас есть изделие из золота, которое можно продать не на металлолом, вы можете получить лучшую цену от ювелирной мастерской, так как они могут переработать изделие и использовать его в своей работе.
  • Специализированные компании. Некоторые компании специализируются на приемке и переработке золота, и они могут предлагать лучшие цены, особенно если у вас большое количество золота.
  • Банки. Некоторые финучреждения могут принимать золото в виде вкладов или для переработки, но условия могут варьироваться в зависимости от страны и банка.

Цены на золото в Украине в мае

Закупочные цены на золото от Национального банка:

  • Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 915,71 грн/грамм.
  • Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 906,96 грн/грамм.
  • Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 886,55 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

  • 333 проба: 961,22 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 082,46 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 443,28 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 682,86 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 688,63 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 164,91 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 597,90 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 644,08 грн/грамм.
  • 958 проба: 2 765,31 грн/грамм.
  • 999 проба: 2 883,66 грн/грамм.
  • 999,9 проба: 2 886,26 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

  • 333 проба: 970 грн/грамм.
  • 375 проба: 1 090 грн/грамм.
  • 500 проба: 1 450 грн/грамм.
  • 583 проба: 1 710 грн/грамм.
  • 585 проба: 1 715 грн/грамм.
  • 750 проба: 2 185 грн/грамм.
  • 900 проба: 2 630 грн/грамм.
  • 916 проба: 2 675 грн/грамм.
  • 958 проба: 2 800 грн/грамм.
  • 999 проба: 3 050 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, алюминий и чермет.

Мы также писали, что Национальный банк Украины ввел валютные ограничения, которые сначала сократили объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.

драгоценности
цены в Украине
драгоценные металлы
цены
золото
деньги
ломбарды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина