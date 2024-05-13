Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 13 мая 2024 года

Цены на золото растут — сколько стоит драгоценный металл в мае
Цены на золото в Украине продолжают расти. Официальная стоимость золота всех проб в среднем выросла на 10 гривен. Однако украинские ломбарды снизили цены на этот драгоценный металл.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в мае.
Интересные факты о золоте
Вот несколько необычных фактов о золоте:
- Существуют легенды о "золотом дожде", когда золотые крошки выпадают с неба. Это может произойти в случае, если золото в очень тонких частицах поднимается в воздух из-за большой электростатической зарядки в грозовом облаке и затем выпадает вместе с дождем.
- Золото может расти на поверхности других металлов в виде тонких нитей или деревянных столбцов, известное как "арбуцул".
- Некоторые виды микробов могут выделять золото. Эти бактерии могут использоваться для добычи золота из руды или отходов.
- Есть напиток, который называется "золотой водой", состоящий из воды с растворенным золотом. Этот напиток должен быть здоров и наделен магическими свойствами, но на самом деле это просто коллоидный раствор золота.
- Золото обладает очень высоким антикоррозионным свойством, поэтому его находят в природе в виде нативного металла — свободного от окисления. Это означает, что золото может находиться в почве или в воде в очень чистом состоянии без внешней защиты от коррозии.
Куда выгоднее сдавать золото
Чтобы дороже сдать золото, следует учитывать несколько факторов, таких как объем золота, его чистота, текущие цены на рынке и требования к условию преданного золота. Вот несколько вариантов, которые помогут получить наибольшую прибыль от сдачи золота:
- Ломбарды. Это быстрый способ получить деньги за золото, но цены могут быть ниже, поскольку ломбарды включают в себя свои расходы и риски в стоимость выкупа.
- Ювелирные мастерские. Если у вас есть изделие из золота, которое можно продать не на металлолом, вы можете получить лучшую цену от ювелирной мастерской, так как они могут переработать изделие и использовать его в своей работе.
- Специализированные компании. Некоторые компании специализируются на приемке и переработке золота, и они могут предлагать лучшие цены, особенно если у вас большое количество золота.
- Банки. Некоторые финучреждения могут принимать золото в виде вкладов или для переработки, но условия могут варьироваться в зависимости от страны и банка.
Цены на золото в Украине в мае
Закупочные цены на золото от Национального банка:
- Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 915,71 грн/грамм.
- Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 906,96 грн/грамм.
- Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 886,55 грн/грамм.
Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:
- 333 проба: 961,22 грн/грамм.
- 375 проба: 1 082,46 грн/грамм.
- 500 проба: 1 443,28 грн/грамм.
- 583 проба: 1 682,86 грн/грамм.
- 585 проба: 1 688,63 грн/грамм.
- 750 проба: 2 164,91 грн/грамм.
- 900 проба: 2 597,90 грн/грамм.
- 916 проба: 2 644,08 грн/грамм.
- 958 проба: 2 765,31 грн/грамм.
- 999 проба: 2 883,66 грн/грамм.
- 999,9 проба: 2 886,26 грн/грамм.
Средняя цена на золото в ломбардах Украины:
- 333 проба: 970 грн/грамм.
- 375 проба: 1 090 грн/грамм.
- 500 проба: 1 450 грн/грамм.
- 583 проба: 1 710 грн/грамм.
- 585 проба: 1 715 грн/грамм.
- 750 проба: 2 185 грн/грамм.
- 900 проба: 2 630 грн/грамм.
- 916 проба: 2 675 грн/грамм.
- 958 проба: 2 800 грн/грамм.
- 999 проба: 3 050 грн/грамм.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, алюминий и чермет.
Мы также писали, что Национальный банк Украины ввел валютные ограничения, которые сначала сократили объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.
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