Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 13 мая 2024 года

Золотой слиток. Фото: УНІАН

Цены на золото в Украине продолжают расти. Официальная стоимость золота всех проб в среднем выросла на 10 гривен. Однако украинские ломбарды снизили цены на этот драгоценный металл.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в мае.

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Интересные факты о золоте

Вот несколько необычных фактов о золоте:

Существуют легенды о "золотом дожде", когда золотые крошки выпадают с неба. Это может произойти в случае, если золото в очень тонких частицах поднимается в воздух из-за большой электростатической зарядки в грозовом облаке и затем выпадает вместе с дождем.

Золото может расти на поверхности других металлов в виде тонких нитей или деревянных столбцов, известное как "арбуцул".

Некоторые виды микробов могут выделять золото. Эти бактерии могут использоваться для добычи золота из руды или отходов.

Есть напиток, который называется "золотой водой", состоящий из воды с растворенным золотом. Этот напиток должен быть здоров и наделен магическими свойствами, но на самом деле это просто коллоидный раствор золота.

Золото обладает очень высоким антикоррозионным свойством, поэтому его находят в природе в виде нативного металла — свободного от окисления. Это означает, что золото может находиться в почве или в воде в очень чистом состоянии без внешней защиты от коррозии.

Куда выгоднее сдавать золото

Чтобы дороже сдать золото, следует учитывать несколько факторов, таких как объем золота, его чистота, текущие цены на рынке и требования к условию преданного золота. Вот несколько вариантов, которые помогут получить наибольшую прибыль от сдачи золота:

Ломбарды. Это быстрый способ получить деньги за золото, но цены могут быть ниже, поскольку ломбарды включают в себя свои расходы и риски в стоимость выкупа.

Это быстрый способ получить деньги за золото, но цены могут быть ниже, поскольку ломбарды включают в себя свои расходы и риски в стоимость выкупа. Ювелирные мастерские. Если у вас есть изделие из золота, которое можно продать не на металлолом, вы можете получить лучшую цену от ювелирной мастерской, так как они могут переработать изделие и использовать его в своей работе.

Если у вас есть изделие из золота, которое можно продать не на металлолом, вы можете получить лучшую цену от ювелирной мастерской, так как они могут переработать изделие и использовать его в своей работе. Специализированные компании. Некоторые компании специализируются на приемке и переработке золота, и они могут предлагать лучшие цены, особенно если у вас большое количество золота.

Некоторые компании специализируются на приемке и переработке золота, и они могут предлагать лучшие цены, особенно если у вас большое количество золота. Банки. Некоторые финучреждения могут принимать золото в виде вкладов или для переработки, но условия могут варьироваться в зависимости от страны и банка.

Цены на золото в Украине в мае

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 915,71 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 906,96 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 886,55 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 961,22 грн/грамм.

375 проба: 1 082,46 грн/грамм.

500 проба: 1 443,28 грн/грамм.

583 проба: 1 682,86 грн/грамм.

585 проба: 1 688,63 грн/грамм.

750 проба: 2 164,91 грн/грамм.

900 проба: 2 597,90 грн/грамм.

916 проба: 2 644,08 грн/грамм.

958 проба: 2 765,31 грн/грамм.

999 проба: 2 883,66 грн/грамм.

999,9 проба: 2 886,26 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 970 грн/грамм.

375 проба: 1 090 грн/грамм.

500 проба: 1 450 грн/грамм.

583 проба: 1 710 грн/грамм.

585 проба: 1 715 грн/грамм.

750 проба: 2 185 грн/грамм.

900 проба: 2 630 грн/грамм.

916 проба: 2 675 грн/грамм.

958 проба: 2 800 грн/грамм.

999 проба: 3 050 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, алюминий и чермет.

Мы также писали, что Национальный банк Украины ввел валютные ограничения, которые сначала сократили объем золота, который банки могли ввозить в Украину, а затем полностью запретили импорт драгоценного металла. То есть ни один украинский банк не осуществляет импорт золота.