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Нацбанк заборонив ввозити золото в Україну — кому та за яких причин

9 травня 2024 15:25
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
НБУ зупинив ввезення золота в Україну — у чому причина
Зливки золота. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Національний банк України (НБУ) ввів валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.

Про це розповіли учасники круглого столу "Ринок продажу золота під час війни", проведеного "Фінансовим клубом"

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За словами заступниці керівника управління міжбанківських операцій "ПриватБанку" Юлії Захарової, український ринок базувався саме на імпорті банківського металу.

"Зараз жоден банк не здійснює імпорту. Немає імпорту — немає ринку", — пояснила вона.

Чому Нацбанк заборонив банкам ввозити золото

Національний банк України постановою №18 заблокував ввезення золота через зростання попиту з боку населення.

"Під час періодів нестабільності виникає посилений попит на дорогоцінні метали. Оскільки цей попит неможливо задовольнити, виник дефіцит. По-перше, проблематично купити фізичний метал. По-друге, зросли ціни", — пояснив начальник управління дилінгових операцій РВС Банку Максим Марченко.

Водночас директорка департаменту міжбанківського бізнесу РВС Банку Олена Іщенко зазначила, що через дефіцит на ринку ціна на золото в Україні вже на 10% вища за світову.

"У нас була спроба завозити метали під час війни. Після листування з НБУ ми все ж таки припинили цю діяльність", — сказала вона.

Скільки золота імпортувала Україна з 2020 року

Голова Асоціації учасників ринку банківських металів України Алла Іщенко повідомила про різке скорочення офіційного імпорту золота:

  • у 2020-2021 роках в Україну завозилося по 2 тонни золота;
  • у 2022-2023 роках — по 1 тонні;
  • у першому кварталі 2024 року — була завезена незначна кількість.

"За ці роки частка банківського золота в зливках найвищої проби не перевищувала навіть 0,2% від загального товарного імпорту в Україну", — зазначила вона.

Іщенко зазначила, що практично все золото в Україну завозили банки, а суми були незначні:

  • у 2023-му в Україну ввезли золота на 78 млн доларів — на ту ж суму, що й секондхенду;
  • у 2021-му імпорт золота склав 111 млн дол. — дорівнював імпорту чемоданів, сумок і футлярів у грошовому вимірі.

Вона додала, що до початку повномасштабного вторгнення метали займали лише 2% від загального імпорту валют. Після початку — 0,85%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України заборонив ломбардам приймати у заставу за кредитами дрони, тепловізори та інші товари подвійного використання з четвертого травня. Ця заборона поширюється також на банки.

Ми також повідомляли, що Національний банк України опублікував нову валютну постанову за номером 56, яка істотно пом'якшує обмеження у галузі валютних операцій для бізнесу. Цей пакет змін є найзначнішим пом'якшенням валютних правил з початку війни. 

НБУ
банки
коштовності
дорогоцінні метали
заборона
золото

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