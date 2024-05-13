Ціна за 1 г золота в Україні станом на 13 травня 2024 року

Золотий злиток. Фото: УНІАН

Ціни на золото в Україні продовжують зростати. Офіційна вартість золота всіх проб в середньому зросла на 10 гривень. Проте, українські ломбарди знизили ціни на цей дорогоцінний метал.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у травні.

Читайте також:

Цікаві факти про золото

Ось кілька незвичних фактів про золото:

Існують легенди про "золотий дощ", коли золоті крихти випадають з неба. Це може статися у випадку, якщо золото в дуже тонких частинках піднімається в повітря внаслідок великої електростатичної зарядки у грозовому хмарах і потім випадає разом з дощем.

Золото може рости на поверхні інших металів у вигляді тонких ниток або дерев'яних стовпців, яке відоме як "арбуцул".

Деякі види бактерій можуть виділяти золото. Ці бактерії можуть використовуватися для видобутку золота з руди або відходів.

Є напій, який називається "золотою водою", що складається з води з розчиненим золотом. Цей напій має бути здоровим і наділеним магічними властивостями, але насправді це просто колоїдний розчин золота.

Золото має дуже високу антикорозійну властивість, тому його знаходять у природі у вигляді нативного металу — вільного від окислення. Це означає, що золото може знаходитись у ґрунті або у воді в дуже чистому стані без будь-якого зовнішнього захисту від корозії.

Куди вигідніше здавати золото

Щоб дорожче здати золото, треба враховувати кілька факторів, таких як обсяг золота, його чистота, поточні ціни на ринку та вимоги до умови відданого золота. Ось декілька варіантів, які допоможуть отримати найбільший прибуток від здачі золота:

Ломбарди. Це швидкий спосіб отримати гроші за золото, але ціни можуть бути нижчими, оскільки ломбарди включають свої витрати та ризики у вартість викупу.

Це швидкий спосіб отримати гроші за золото, але ціни можуть бути нижчими, оскільки ломбарди включають свої витрати та ризики у вартість викупу. Ювелірні майстерні. Якщо у вас є виріб із золота, який можна продати не на брухт, ви можете отримати кращу ціну від ювелірної майстерні, оскільки вони можуть переробити цей виріб та використовувати його в своїй роботі.

Якщо у вас є виріб із золота, який можна продати не на брухт, ви можете отримати кращу ціну від ювелірної майстерні, оскільки вони можуть переробити цей виріб та використовувати його в своїй роботі. Спеціалізовані компанії. Деякі компанії спеціалізуються на прийманні та переробці золота, і вони можуть пропонувати кращі ціни, особливо якщо ви маєте велику кількість золота.

Деякі компанії спеціалізуються на прийманні та переробці золота, і вони можуть пропонувати кращі ціни, особливо якщо ви маєте велику кількість золота. Банки. Деякі фінустанови також можуть приймати золото у вигляді вкладів або для переробки, але умови можуть варіюватися в залежності від країни та банку.

Ціни на золото в Україні у травні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2 915,71 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2 906,96 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2 886,55 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 961,22 грн/грам.

375 проба: 1 082,46 грн/грам.

500 проба: 1 443,28 грн/грам.

583 проба: 1 682,86 грн/грам.

585 проба: 1 688,63 грн/грам.

750 проба: 2 164,91 грн/грам.

900 проба: 2 597,90 грн/грам.

916 проба: 2 644,08 грн/грам.

958 проба: 2 765,31 грн/грам.

999 проба: 2 883,66 грн/грам.

999,9 проба: 2 886,26 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 970 грн/грам.

375 проба: 1 090 грн/грам.

500 проба: 1 450 грн/грам.

583 проба: 1 710 грн/грам.

585 проба: 1 715 грн/грам.

750 проба: 2 185 грн/грам.

900 проба: 2 630 грн/грам.

916 проба: 2 675 грн/грам.

958 проба: 2 800 грн/грам.

999 проба: 3 050 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на мідь, алюміній та чормет.

Ми також писали, що Національний банк України (НБУ) запровадив валютні обмеження, які спочатку скоротили обсяг золота, який банки могли ввозити в Україну, а потім повністю заборонили імпорт дорогоцінного металу. Тобто наразі жоден український банк не здійснює імпорт золота.