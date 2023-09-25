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Цены подскочат почти на все: какие продукты подорожают осенью больше всего

25 сентября 2023 09:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на продукты вырастут — что осенью подорожает больше всего
Продуктовый рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине осенью этого года ожидается подорожание почти всех групп продуктов и товаров. В частности, вырастут цены на наиболее популярный продукт — хлеб.

Об этом рассказал советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка с/х продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин.

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Эксперт прогнозирует, что осенью неизбежно прибавит в стоимости хлеб, ведь мука подорожала на 7%. В этом году фермеры применяли меньшее количество удобрений и средств защиты от поражения вредителями. Во время посева озимой пшеницы стоимость удобрений резко возросла и, поэтому у аграриев не было финансовых запасов.

"Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться", — отметил специалист.

В ближайшее время ожидается рост стоимости мяса и птицы. Цены на них уже выросли на 10%. Некоторые виды мяса — из-за нехватки ресурса поголовья. Украина теряет селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и крупного рогатого скота. Чувствуется полная зависимость от импорта, подчеркнул эксперт.

Подскочат в цене осенью на украинском рынке молочные продукты.

Возможны проблемы с сахаром из-за мирового дефицита этого продукта и проблемы в Индии. Хотя урожай в Украине хороший, выросли площади посева сахарной свеклы, однако цена увеличится из-за зависимости от цен в мире и роста экспорта.

Какие продукты подешевеют

Поскольку в 2023 году аграрии в Украине собрали неплохой урожай овощей, цены на них будут меньше, чем в прошлом году. Уже подешевели баклажаны, морковь и лук.

В частности, баклажаны сейчас стоят 20 грн/кг, в прошлом году цена не опускалась ниже 59 грн/кг. Стоимость моркови и лука снизилась вдвое против прошлогодних показателей. В прошлом году морковь стоила 16 грн/кг, а в 2023 — 7-8 грн/кг, лук в прошлом году продавали за 23 грн/кг, а сейчас — за 12 грн/кг.

Хотя сезонно цена вырастет, однако в целом по сравнению с 2022 годом овощи будут дешевле до первых заморозков, добавил Иван Стефанишин.

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Напомним, в украинских магазинах фиксируют снижение стоимости гречки. Средние потребительские цены уменьшились в прошлом месяце на 4,5%, до 45,61 грн/кг.

Также мы писали, что Новини.LIVE проанализировали стоимость набора для приготовления вареников с картофелем и мясом и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.

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