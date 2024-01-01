Продукты в 2024 году подорожают — эксперты дали неутешительный прогноз

Покупатели в магазине. Фото: Freepik

В Торгово-промышленной палате Украины предупреждают о непростой ситуации в 2024 году. Ряд продуктов станет дефицитным, а цены — заоблачными.

Об этом рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

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Какая ситуация на рынке в 2024 году

По его словам, в целом серьезных экономических рисков для резкого роста стоимости продуктов в этом году нет, в группе риска лишь некоторые товары.

Он отметил, что в стране фиксируют отличный урожай зерна, а там, где есть зерно, там есть хлебобулочные и макароны изделия, комбикорма, а значит и основной вид мяса, который широко употребляют украинцы — курятина. В связи с этим производители курятины не предполагают роста стоимости на свою продукцию.

Тем не менее, в стране остаются риски дальнейшей инфляции, негативного влияния блэкаутов.

"Конечно, будет инфляционный компонент, будет влияние войны и рисков блэкаутов... С экономической точки зрения нет причин для резких колебаний цен, поэтому не стоит паниковать и делать запасы", — подчеркнул он.

Каким продуктам грозит дефицит

Чиновник предупреждает, что на украинском рынке ожидается подорожание некоторых продуктов. В группе риска по дефициту и повышению цен:

шоколад;

кондитерские изделия;

импортированная рыба;

морепродукты.

По его убеждению, польская забастовка может повлечь за собой блокирование поставок импортированного сырья, в частности, возможна нехватка какао-бобов. Может произойти повышение цен на ввезенную рыбу и морепродукты.

Также в мире ожидается дефицит какао-бобов. Уже сейчас стоимость держится на многолетнем максимуме.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве агрополитики считают, что в следующем году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными. Однако это касается исключительно внутреннего производства страны.

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