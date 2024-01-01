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Ціни підскочать у 2024-му — які продукти стануть дефіцитними

1 січня 2024 14:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Продукти у 2024 році подорожчають — експерти дали невтішний прогноз
Покупці у магазині. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Торгово-промисловій палаті України попереджають про непросту ситуацію у 2024 році. Низка продуктів стануть дефіцитними, а ціни — захмарні.

Про це розповів віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

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Яка ситуація на ринку у 2024 році

За його словами, загалом серйозних економічних ризиків для різкого зростання вартості продуктів цього року немає, у групі ризику лише деякі товари.

Він зауважив, що в країні фіксують відмінний врожай зерна, а там, де є зерно, там є хлібобулочні та макарони вироби, комбікорми, а отже й основний вид м'яса, який широко вживають українці — курятина. З огляду на це, виробники курятини не передбачають зростання вартості на свою продукцію.

Все ж, в країні залишаються ризики подальшої інфляції, негативного впливу блекаутів.

"Звісно, буде інфляційний компонент, буде вплив війни та ризиків блекаутів... З економічної точки зору немає причин для різких коливань цін, тому не варто панікувати і робити запаси", — наголосив він.

Яким продуктам загрожує дефіцит

Посадовець попереджає, що на українському ринку очікується подорожчання деяких продуктів. У групі ризику з дефіциту та підвищення цін:

  • шоколад;
  • кондитерські вироби;
  • імпортована риба;
  • морепродукти.

На його переконання, польський страйк може спричинити блокування поставок імпортованої сировини, зокрема, можлива нестача какао-бобів. Може відбутися підвищення цін на ввезену рибу та морепродукти.

Також у світі очікується дефіцит какао-бобів. Вже зараз ціна тримається на багаторічному максимумі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві агрополітики вважають, що наступного року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними. Проте це стосується виключно внутрішнього виробництва країни.

Також ми розповідали, що проаналізували вартість ковбас, сирів та ікри, порівняли середні ціни на ці ж продукти у грудні 2022 року та дізналися, чи дорожче буде готувати закуски на новорічний стіл.

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