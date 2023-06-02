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Цены в Украине: НБУ рассказал, к чему следует готовиться в этом году

2 июня 2023 10:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — НБУ дал прогноз инфляции на этот год
Покупатели в продуктовом магазине. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали прогноз на текущий год относительно потребительской инфляции. Утверждают, что ее темпы снижаются.

Об этом сообщает пресс-центр Нацбанка.

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По данным пресс-службы, в стране фиксируют снижение инфляции с начала года. Согласно прогнозу, в этом году темпы роста потребительских цен замедлятся до 15%, в 2024 году — ниже 10%, а в 2025 году — до 6%.

Факторы снижения инфляции

В НБУ отмечают, что положительно на ценовую динамику будет влиять ряд факторов. В частности, энергетический кризис — позади. В связи со стабилизацией ситуации в энергетической сфере остановился рост цен на топливо. Расходы бизнеса стали ниже, чем в условиях значительного дефицита.

Также благоприятным фактором для замедления роста цен является достаточное предложение продовольственных товаров и энергоресурсов.

Кроме того, действия Нацбанка помогли укрепиться гривне на наличном валютном рынке. Это как сдержало рост цен, так и положительно отразилось на настроениях бизнеса и населения.

Дальнейшее снижение инфляции будет происходить главным образом благодаря мерам Нацбанка, постепенному снижению мировых цен на энергоносители и ожидаемому уменьшению рисков безопасности в Украине.

Какие были цены весной

В Институте аграрной экономики рассказали, как изменились цены весной на украинских рынках и в магазинах. Некоторые продукты дешевели, а некоторые — подскочили в стоимости почти до 100%.

Так, среди 33 наименований продуктов существенно подешевела в апреле против декабря 2022 года гречневая крупа — на 19,9%, свекла — на 20%.

Лидер роста цен на продукты против декабря прошлого года — морковь. Этот овощ подорожал на 96,5%. Несколько отстают белокочанная капуста — на 83,5%, лук — 72%.

Напомним, в Украине ближе к лету на рынки и супермаркеты начали поступать первые урожаи клубники и черешни. Цены на них сейчас бьют рекорды, хотя эксперты прогнозируют некоторое снижение стоимости.

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