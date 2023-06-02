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Ціни в Україні: НБУ розповів, до чого слід готуватися цьогоріч

2 червня 2023 10:56
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — НБУ дав прогноз інфляції на цей рік
Покупці у продуктовому магазині. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) оприлюднили прогноз на поточний рік щодо споживчої інфляції. Стверджують, що її темпи знижуються.

Про це повідомляє пресцентр Нацбанку.

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За даними пресслужби, в країні фіксують зниження інфляції з початку року. Відповідно до прогнозу, цьогоріч темпи зростання споживчих цін сповільняться до 15%, у 2024 році — нижче 10%, а 2025-му — до 6%.

Фактори зниження інфляції

У НБУ зауважують, що позитивно на цінову динаміку впливатиме низка факторів. Зокрема, енергетична криза — позаду. У зв'язку зі стабілізацією ситуації в енергетичній сфері зупинилося зростання цін на пальне. Витрати бізнесу стали нижчими, ніж за умов за значного дефіциту.

Також сприятливим фактором для сповільнення зростання цін є достатня пропозиція продовольчих товарів та енергоресурсів.

Окрім того, дії Нацбанку допомогли зміцнитися гривні на готівковому валютному ринку. Це як стримало зростання цін, так і позитивно позначилося на настроях бізнесу та населення.

Подальше зниження інфляції відбуватиметься головно завдяки заходам Нацбанку, поступовому зниженню світових цін на енергоносії та очікуваному зменшенню безпекових ризиків в Україні.

Які були ціни навесні

У Інституті аграрної економіки розповіли, як змінилися ціни навесні на українських ринках та в магазинах. Деякі продукти дешевшали, а деякі — підскочили у вартості до майже 100%.

Так, серед 33 найменувань продуктів найсуттєвіше подешевшала у квітні проти грудня 2022 року гречана крупа — на 19,9%, буряк — на 20%.  

Лідер зростання цін на продукти проти грудня минулого року — морква. Цей овоч подорожчав на 96,5%. Дещо відстають капуста білокачанна — на 83,5%, цибуля — 72%.

Нагадаємо, в Україні ближче до літа на ринки та в супермаркети почали надходити перші врожаї полуниці та черешні. Ціни на них зараз б'ють рекорди, хоч експерти прогнозують певне зниження вартості.

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