Ціни в Україні — НБУ дав прогноз інфляції на цей рік

Ціни в Україні: НБУ розповів, до чого слід готуватися цьогоріч
У Національному банку України (НБУ) оприлюднили прогноз на поточний рік щодо споживчої інфляції. Стверджують, що її темпи знижуються.
Про це повідомляє пресцентр Нацбанку.
Що буде з цінами
За даними пресслужби, в країні фіксують зниження інфляції з початку року. Відповідно до прогнозу, цьогоріч темпи зростання споживчих цін сповільняться до 15%, у 2024 році — нижче 10%, а 2025-му — до 6%.
Фактори зниження інфляції
У НБУ зауважують, що позитивно на цінову динаміку впливатиме низка факторів. Зокрема, енергетична криза — позаду. У зв'язку зі стабілізацією ситуації в енергетичній сфері зупинилося зростання цін на пальне. Витрати бізнесу стали нижчими, ніж за умов за значного дефіциту.
Також сприятливим фактором для сповільнення зростання цін є достатня пропозиція продовольчих товарів та енергоресурсів.
Окрім того, дії Нацбанку допомогли зміцнитися гривні на готівковому валютному ринку. Це як стримало зростання цін, так і позитивно позначилося на настроях бізнесу та населення.
Подальше зниження інфляції відбуватиметься головно завдяки заходам Нацбанку, поступовому зниженню світових цін на енергоносії та очікуваному зменшенню безпекових ризиків в Україні.
Які були ціни навесні
У Інституті аграрної економіки розповіли, як змінилися ціни навесні на українських ринках та в магазинах. Деякі продукти дешевшали, а деякі — підскочили у вартості до майже 100%.
Так, серед 33 найменувань продуктів найсуттєвіше подешевшала у квітні проти грудня 2022 року гречана крупа — на 19,9%, буряк — на 20%.
Лідер зростання цін на продукти проти грудня минулого року — морква. Цей овоч подорожчав на 96,5%. Дещо відстають капуста білокачанна — на 83,5%, цибуля — 72%.
Нагадаємо, в Україні ближче до літа на ринки та в супермаркети почали надходити перші врожаї полуниці та черешні. Ціни на них зараз б'ють рекорди, хоч експерти прогнозують певне зниження вартості.