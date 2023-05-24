Ціни в Україні — вартість ягід б'є рекорди

Покупець у продуктовому магазині. Фото: Freepik

В Україні ближче до літа на ринки та в супермаркети почали надходити перші врожаї полуниці та черешні. Ціни на них зараз б'ють рекорди, хоч експерти прогнозують певне зниження вартості.

Про це пише видання Today.ua.

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Скільки коштують полуниця та черешня

Так, у низці міст вартість черешні сягає 1 тис. грн за кілограм. Експерти дають пояснення таким захмарним цінам дефіцитом товару, а також стільки може коштувати завезена із-за кордону черешня.

Найдешевше цю ягоду продають у Закарпатській області, адже саме в цьому регіоні черешня дозріває раніше за інших. Зараз там кілограм ягід коштує у середньому 600 гривень. Тоді як у столиці традиційно ціни надвисокі — вартість черешні коливається від 750 до 1200 грн.

Щодо полуниці, то ціна цієї ягоди в реалізації становить 50-85 грн/кг. За тиждень вартість впала у 1,5 раза. Тоді як супермаркети тримають ціни на такому рівні — 200–290 грн за кілограм.

Цінові прогнози

За словами фахівців, на кінцеву ціну реалізації полуниці вплинула тривала та холодна весна. Тому, чим ближче до літа, то ця ягода буде доступнішою.

До всього — через війну другий рік поспіль на українському ринку немає урожаю полуниці із південних регіонів. До війни основна частина черешні надходила з нині окупованого Мелітополя Запорізької області. Тому цьогоріч також спостерігається дефіцит цієї ягоди.

За словами президента Української Плодоовочевої Асоціації Тараса Баштанника, якщо дозволить погода, тобто буде теплою та без опадів, то є шанс на врожай черешні і вишні.

"У разі нестачі вітчизняних фруктів їх можна імпортувати з інших країн. Водночас ціни будуть високими. Але ми матимемо, що пропонуватимемо споживачам", — пояснив фахівець.

Нагадаємо, як кажуть аналітики Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в Україні найближчого літа вартість фруктів не буде низькою. На це вказують низка факторів.

Також ми писали, що навесні зафіксували рекордне зростання вартості низки овочів. Ціновий тренд на подорожчання триває з початку року.