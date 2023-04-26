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Ценовой демпинг: Гетманцев рассказал, что изменят в законодательстве

26 апреля 2023 11:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Гетманцев рассказал об изменениях в законодательстве по ценовому демпингу
Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев. Фото: Новини.Live
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине планируют улучшить механизмы проведения антидемпинговых расследований, а также применение мер противодействия демпингу. То есть планируют усовершенствовать правовые нормы и положения о продаже товаров на внешних рынках по ценам ниже внутренних.

О таких планах рассказал глава Налогового комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев в Telegram.

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Обновление механизмов противодействия демпингу

Как заявил глава парламентского комитета, улучшенные механизмы противодействия демпингу прописаны в законопроектах, обнародованных для обсуждения с общественностью. Речь идет о законах "О защитных мерах", "О защите от демпингового импорта" и "О защите от субсидированного импорта".

Он отметил, что действующее законодательство устарело, а практика проведения торговых расследований изменилась. Также Украине предоставили большое количество разъяснений и рекомендаций по применению законодательных норм от Всемирной торговой организации, есть соответствующие регламенты Европейского Союза (ЕС), которыми актуализированы антидемпинговые процедуры.

Так, обновленное законодательство усовершенствовало бы саму процедуру проведения антидемпинговых и антисубсидиционных защитных расследований, а также применения защитных мер.

Гетманцев порекомендовал бизнесу приобщиться к обсуждению изменений.

Что еще стоит знать

Напомним, Укрзализныця возобновила перевозку украинской сельскохозяйственной продукции на экспорт через территорию Польши. Транзит был приостановлен 15 апреля.

Также правительство Словакии приняло решение о временной остановке импорта зерна и некоторых пищевых продуктов из Украины. Запрет начал действовать с 19 апреля.

16 апреля временно запретила импорт зерновых и масличных культур Венгрия, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины. Запрет продлится до 30 июня 2023 года.

Также мы писали, что 23 апреля экономические государства "Большой семерки" призвали к продолжению, полной реализации и расширению критически важного соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море.

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