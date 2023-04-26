Гетманцев розповів про зміни у законодавстві щодо цінового демпінгу

Голова Податкового комітету Данило Гетманцев. Фото: Новини.Live

В Україні планують покращити механізми проведення антидемпінгових розслідувань, а також застосування заходів протидії демпінгу. Тобто планують удосконалити правові норми та положення щодо продажу товарів на зовнішніх ринках за цінами, нижчими від внутрішніх.

Про такі плани розповів голова Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данило Гетманцев у Telegram.

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Оновлення механізмів протидії демпінгу

Як розповів очільник парламентського комітету, покращені механізми протидії демпінгу прописані у законопроєктах, які оприлюднили для обговорення з громадськістю. Йдеться про закони "Про захисні заходи", "Про захист від демпінгового імпорту" та "Про захист від субсидованого імпорту".

Він зауважив, що чинне законодавство застаріло, а практика проведення торговельних розслідувань зазнала змін. Також Україні надали велику кількість роз’яснень і рекомендацій щодо застосування законодавчих норм від Світової організації торгівлі, є відповідні регламенти Європейського Союзу (ЄС), якими актуалізовані антидемпінгові процедури.

Так, оновлене законодавство удосконалило б саму процедуру проведення антидемпінгових та антисубсидиційних захисних розслідувань, а також застосування захисних заходів.

Гетманцев порекомендував бізнесу долучитися до обговорення змін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Укрзалізниця відновила перевезення української сільськогосподарської продукції на експорт через територію Польщі. Транзит був припинений 15 квітня.

Також уряд Словаччини ухвалив рішення про тимчасове зупинення імпорту зерна та деяких харчових продуктів з України. Заборона почала діяти з 19 квітня.

16 квітня тимчасово заборонила імпорт зернових та олійних культур Угорщина, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України. Заборона триватиме до 30 червня 2023 року.

Також ми писали, що 23 квітня економічні держави "Великої сімки" закликали до продовження, повної реалізації та розширення критично важливої угоди про експорт українського зерна через Чорне море.