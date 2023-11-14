Турция установила рекорд по импорту нефти из России

Добыча нефти. Фото: Global Look Press

Турция приближается к установлению нового рекорда по импорту российской нефти Urals в текущем месяце. С 1 по 15 ноября Турция закупила более 800 тысяч тонн нефти из российских портов, что на 200 тысяч тонн больше, чем в аналогичный период октября.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным фондовой биржи LSEG, объемы поставок Urals в Турцию могут превысить 1,4 миллиона тонн, достигнутые в октябре, и даже превзойти исторический максимум в 1,43 миллиона тонн, зафиксированный в октябре 2022 года.

При этом Reuters указывает, что увеличение импорта российской нефти связано с договоренностями между турецким нефтеперерабатывающим заводом STAR, принадлежащим азербайджанской компании SOCAR, и российской компанией "Лукойл" о срочных поставках нефти Urals.

Отмечается, что "Лукойл" начал отправлять Urals на завод STAR в октябре и, как предполагается, в ноябре будет поставлять около 100 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно половину производственной мощности завода.

Напомним, что поступления в бюджет Российской Федерации от газа и нефти в октябре удвоились по сравнению с сентябрем. Ценовой потолок, введенный странами G7, по факту не придерживается.