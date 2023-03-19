Соцпомощь в Украине - выплаты будут назначаться быстрее

В 2023-м соцпомощь будут назначать более оперативно: что изменится
В Украине в 2023 году социальную помощь гражданам будут назначать гораздо быстрее. Это станет возможным благодаря дальнейшей цифровизации социальной сферы.
Об этом информирует пресс-центр Министерства социальной политики Украины.
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Какую соцпомощь будут назначать быстрее
По словам заместителя главы Минсоцполитики Константина Кошеленко, в этом году социальную сферу будут в дальнейшем переводить в электронный формат. Цифровизация станет одним из приоритетных направлений работы ведомства.
Как отметил представитель Министерства, речь идет о внедрении Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) и ее новых подсистем. Это позволит быстро принимать решение о предоставлении различных социальных услуг гражданам. В частности, через ЕИССС будут назначать следующие виды соцпомощи:
- помощь малоимущим семьям;
- помощь лицам с инвалидностью с детства;
- помощь на детей одиноким матерям;
- помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;
- помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком;
- помощь при усыновлении ребенка.
Также в текущем году планируется усовершенствовать систему централизованного банка данных по проблемам инвалидности, ввести Реестр предоставителей и получателей социальных услуг. Речь идет о сборе, сохранении нужной информации и предоставлении к ней доступа соответствующим службам и организациям.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали о планах расширить количество предоставляемых гражданам социальных услуг. Намерены перевести вектор, который сейчас сосредоточен на выплатах, на предоставление сервисов.
Также мы писали, что в Украине наблюдается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.
Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тыс. гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.