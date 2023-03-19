Соцпомощь в Украине - выплаты будут назначаться быстрее

Это станет возможно благодаря дальнейшей цифровизации социальной сферы

В Украине в 2023 году социальную помощь гражданам будут назначать гораздо быстрее. Это станет возможным благодаря дальнейшей цифровизации социальной сферы.

Об этом информирует пресс-центр Министерства социальной политики Украины.

Какую соцпомощь будут назначать быстрее

По словам заместителя главы Минсоцполитики Константина Кошеленко, в этом году социальную сферу будут в дальнейшем переводить в электронный формат. Цифровизация станет одним из приоритетных направлений работы ведомства.

Как отметил представитель Министерства, речь идет о внедрении Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) и ее новых подсистем. Это позволит быстро принимать решение о предоставлении различных социальных услуг гражданам. В частности, через ЕИССС будут назначать следующие виды соцпомощи:

помощь малоимущим семьям;

помощь лицам с инвалидностью с детства;

помощь на детей одиноким матерям;

помощь на детей, над которыми установлена опека или забота;

помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком;

помощь при усыновлении ребенка.

Также в текущем году планируется усовершенствовать систему централизованного банка данных по проблемам инвалидности, ввести Реестр предоставителей и получателей социальных услуг. Речь идет о сборе, сохранении нужной информации и предоставлении к ней доступа соответствующим службам и организациям.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики Украины рассказали о планах расширить количество предоставляемых гражданам социальных услуг. Намерены перевести вектор, который сейчас сосредоточен на выплатах, на предоставление сервисов.

Также мы писали, что в Украине наблюдается тенденция сокращения количества официальных безработных. Только за последний месяц на 32 тысячи уменьшилось количество граждан, зарегистрированных в Государственной службе занятости Украины.

Некоторые граждане во время войны имеют право на получение ежемесячного пособия в размере 3,35 тыс. гривен. Такая сумма гарантирована государством по частичной безработице.