Соцдопомога в Україні — влада планує зосередитися на наданні послуг

Хочуть перевести вектор, яка зараз зосереджений на виплатах, на надання сервісів

У Міністерстві соціальної політики України розповіли про плани розширити кількість соціальних послуг, які надають громадянам. Мають намір перевести вектор, який зараз зосереджений на виплатах, на надання сервісів.

Про це розповіла очільниця відомства Оксана Жолнович в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Перебудова соцполітики в Україні

Як зазначила міністр, зараз в Україні соціальна політика в зосереджена більше на фінансових виплатах, тоді як має бути на послугах.

"У нас, в основному, соціальну політику міряють по виплатах. А в цілому світі це насамперед сервіс і послуга. Коли людей зустріли, супроводили, пояснили, забезпечили їм весь комплекс прав, які є, і розказали, як ним скористатися. Це знижує рівень стресу в людини, надає більше розуміння й дозволяє швидше адаптуватися. Ми маємо нашу соціальну політику перебудувати саме таким чином", — пояснила вона.

Голова Мінсоцполітики зауважила, що грошову допомогу мають намір зробити більш адресною. Також втілюватимуть заохочення людей не розраховувати на соцпідтримку, а до економічної самостійності.

"Якщо людина потрапляє в кризу, наприклад, у бідність, то це не має бути постійно — людина має мати стимули виходити з цього, шукати собі роботу, змінювати своє життя, якось верифікувати свої видатки, щоб не залишатися в такій ситуації", — додала Оксана Жолнович.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українським безробітним, які долучилися до "Армії відновлення", заплатили за виконані роботи з відновлення країни 40 млн гривень. Йдеться про майже 6,5 тисячі осіб.

Також ми писали, що в Україні триває тенденція скорочення кількості офіційних безробітних. Лише за останній місяць на 32 тисячі поменшало громадян, зареєстрованих у Державній службі зайнятості України.

Деякі громадяни під час війни мають право на отримання щомісячної грошової допомоги в розмірі 3,35 тис. гривень. Така сума гарантована державою з часткового безробіття.